3,2,1... ¡A cocinar! Esta noche empieza MasterChef Celebrity

Todas las novedades que tenés que saber antes del estreno del reality culinario que encenderá las hornallas a las 22:15 h

En la línea de largada, esta noche vuelve a la pantalla uno de los tanques de la televisión

Las hornallas más famosas de la televisión argentina vuelven a encenderse hoy lunes. Con la conducción de Wanda Nara, Telefe pone en marcha una flamante edición de MasterChef Celebrity, que desde esta noche a las 22:15 h por Telefe promete revolucionar la pantalla chica y acaparar la atención de los televidentes.

Estrellas en la cocina Mike Amigorena: actor

actor Pablo Giralt: periodista y relator de fútbol

periodista y relator de fútbol Elizabeth "La Negra" Vernaci: conductora radial

conductora radial Campi: actor

actor Alejandro Lerner: cantautor

cantautor Hernán Coronel: cantante de cumbia villera (Malafama)

cantante de cumbia villera (Malafama) Paula Trapani: periodista y conductora

periodista y conductora Luciana Geuna: periodista y conductora

periodista y conductora Diego Ramos: actor

actor Morena Beltrán: periodista deportiva

periodista deportiva Rocío Robles: modelo y periodista deportiva. Pareja de Adrián Suar

modelo y periodista deportiva. Pareja de Adrián Suar Pablo Migliore: futbolista, ex arquero

futbolista, ex arquero Presta: humorista

humorista Nazareno Casero: actor

actor Pachu Peña: humorista

humorista Martita Fort: influencer, hija de Ricardo Fort

influencer, hija de Ricardo Fort Luck Ra: cantante

cantante Lizy Tagliani: actriz, humorista, conductora

actriz, humorista, conductora China Ansa: periodista y conductora

periodista y conductora Juli Poggio: influencer, actriz

influencer, actriz Grego Rosello: comediante, conductor, influencer

comediante, conductor, influencer Edith Hermida: conductora

conductora Karina Mazzocco: conductora

conductora Julieta Nair Calvo: actriz Maru Botana: jurado estreno En la previa al estreno, la prestigiosa chef Maru Botana —quien se sumó al jurado en reemplazo de Donato De Santis— contó en declaraciones periodísticas que los participantes demostraron ser muy respetuosos y estar sumamente concentrados en aprender. Asimismo, entre risas advirtió que será una evaluadora rigurosa al afirmar que se pondrá "pesadita" a la hora de calificar los platos, exigiendo un verdadero estándar profesional.

Por otro lado, tirando por la borda cualquier rumor, la pastelera aseguró que se lleva bárbaro con Wanda Nara, destacando que ambas se respetan, se quieren y se divierten mucho trabajando juntas.

Yanina Latorre, adentro El universo digital también jugará un papel central para extender la experiencia más allá de la pantalla tradicional. Yanina Latorre (que ha hecho públicas sus diferencias personales con Maru Botana) se sumará al ecosistema del canal con un espacio semanal en el streaming de Telefe, donde mantendrá entrevistas exclusivas de unos veinte minutos con cada famoso que resulte eliminado de la competencia.

La pulseada con Mario Pergolini El regreso del reality culinario, que toma el lugar que dejó Gran Hermano, reconfigura la noche televisiva y le imprime otra cuota de presión a la grilla de la competencia. Del otro lado, El Trece intentará dar batalla con la conducción de Mario Pergolini al frente de su ciclo Otro día perdido. Hoy, para hacerle frente al estreno de Telefe, tendrá como invitado al psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón. Planilla en mano, habrá qué ver qué pasa en este primer round por el rating.