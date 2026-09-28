    • 28 de septiembre de 2026 - 19:46

    3,2,1... ¡A cocinar! Esta noche empieza MasterChef Celebrity

    Todas las novedades que tenés que saber antes del estreno del reality culinario que encenderá las hornallas a las 22:15 h

    En la línea de largada,&nbsp; esta noche vuelve a la pantalla uno de los tanques de la televisión

    En la línea de largada,  esta noche vuelve a la pantalla uno de los tanques de la televisión

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    Las hornallas más famosas de la televisión argentina vuelven a encenderse hoy lunes. Con la conducción de Wanda Nara, Telefe pone en marcha una flamante edición de MasterChef Celebrity, que desde esta noche a las 22:15 h por Telefe promete revolucionar la pantalla chica y acaparar la atención de los televidentes.

    Leé además

    Todo listo. MasterChef espera su aterrizaje en Telefe

    MasterChef Celebrity: cuentra regresiva para el estreno
    Soledad Silveyra terminará de recuperarse en su casa, antes de tomar compromisos profesionales. 

    Soledad Silveyra: un esperado regreso a casa

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estrellas en la cocina

    • Mike Amigorena: actor
    • Pablo Giralt: periodista y relator de fútbol
    • Elizabeth "La Negra" Vernaci: conductora radial
    • Campi: actor
    • Alejandro Lerner: cantautor
    • Hernán Coronel: cantante de cumbia villera (Malafama)
    • Paula Trapani: periodista y conductora
    • Luciana Geuna: periodista y conductora
    • Diego Ramos: actor
    • Morena Beltrán: periodista deportiva
    • Rocío Robles: modelo y periodista deportiva. Pareja de Adrián Suar
    • Pablo Migliore: futbolista, ex arquero
    • Presta: humorista
    • Nazareno Casero: actor
    • Pachu Peña: humorista
    • Martita Fort: influencer, hija de Ricardo Fort
    • Luck Ra: cantante
    • Lizy Tagliani: actriz, humorista, conductora
    • China Ansa: periodista y conductora
    • Juli Poggio: influencer, actriz
    • Grego Rosello: comediante, conductor, influencer
    • Edith Hermida: conductora
    • Karina Mazzocco: conductora
    • Julieta Nair Calvo: actriz

        Maru Botana: jurado estreno

        En la previa al estreno, la prestigiosa chef Maru Botana —quien se sumó al jurado en reemplazo de Donato De Santis— contó en declaraciones periodísticas que los participantes demostraron ser muy respetuosos y estar sumamente concentrados en aprender. Asimismo, entre risas advirtió que será una evaluadora rigurosa al afirmar que se pondrá "pesadita" a la hora de calificar los platos, exigiendo un verdadero estándar profesional.

        Por otro lado, tirando por la borda cualquier rumor, la pastelera aseguró que se lleva bárbaro con Wanda Nara, destacando que ambas se respetan, se quieren y se divierten mucho trabajando juntas.

        Yanina Latorre, adentro

        El universo digital también jugará un papel central para extender la experiencia más allá de la pantalla tradicional. Yanina Latorre (que ha hecho públicas sus diferencias personales con Maru Botana) se sumará al ecosistema del canal con un espacio semanal en el streaming de Telefe, donde mantendrá entrevistas exclusivas de unos veinte minutos con cada famoso que resulte eliminado de la competencia.

        La pulseada con Mario Pergolini

        El regreso del reality culinario, que toma el lugar que dejó Gran Hermano, reconfigura la noche televisiva y le imprime otra cuota de presión a la grilla de la competencia. Del otro lado, El Trece intentará dar batalla con la conducción de Mario Pergolini al frente de su ciclo Otro día perdido. Hoy, para hacerle frente al estreno de Telefe, tendrá como invitado al psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón. Planilla en mano, habrá qué ver qué pasa en este primer round por el rating.

        Despliegue multiplataforma

        Además de los espacios de Yanina Latorre y las galas principales, el programa incorpora un fuerte despliegue multiplataforma con un React en YouTube y un streaming propio emitido todas las noches desde las 22:00. Este contenido digital previo y paralelo está encabezado por Agustín "Cachete" Sierra (exparticipante del certamen) y Lola Latorre (hija de Yanina), quienes se encargan de calentar la previa, reaccionar en vivo y aportar su mirada sobre el desempeño de los famosos.

        En cuanto a la pantalla chica y las señales alternativas, el ciclo también se expande fuera de Telefe y HBO Max: TNT repetirá los episodios al día siguiente, mientras que Discovery Home & Health emitirá capítulos durante la semana y sumará maratones especiales los fines de semana.

        LAS MAS LEIDAS

        Te puede interesar

        Huaykil y una experiencia inédita en Buenos Aires, que marca los próximos pasos de la banda local.

        Huaykil grabó una sesión en los históricos estudios Romaphonic

        Por Estela Ruiz M.
        Marilyn Manson y Slipknot, potencias del metal industrial y del nu metal que volverán a sacudir a Argentina. 

        Slipknot y Marilyn Manson revolucionan Argentina con su esperado regreso

        Por Redacción Diario de Cuyo
        Marilyn Monroe, recreada por la modelo Melanie Sosa junto a un equipo de especialistas sanjuaninos. 

        Marilyn Monroe: el tributo sanjuanino que se multiplica en redes

        Por Estela Ruiz M.
        Tiago PZK y La Joaqui se mostraron juntos después de varias semanas de rumores.

        Se acabaron los rumores: Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance con una foto que revolucionó las redes

        Por Redacción Diario de Cuyo