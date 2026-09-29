Laura Azcurra: "Ofrecer teatro y encontrarnos en la presencialidad es una celebración"

Tras recorrer escenarios de Argentina y Uruguay, Laura Azcurra llegará a San Juan para presentar, este jueves 1 de octubre , su exitoso unipersonal "Frida ¡Viva la Vida!" . En esta obra de teatro, la actriz encarna a la célebre pintora mexicana Frida Kahlo para repasar los hitos más significativos de su existencia y su legado.

Claribel Medina: "Hablar sobre el perdón quizás era un mensaje que nos tenía que atravesar a nosotros"

Bajo la dirección de Julia Morgado y con texto de Humberto Robles, la propuesta se ambienta en la celebración del Día de Muertos . Mientras prepara la ofrenda y la comida para sus visitantes, el personaje rememora sus vivencias, desde sus grandes amores y el accidente que marcó su salud, hasta su visión del arte y la sociedad de su época.

Más allá de los episodios trágicos, la puesta encabezada por Azcurra y Morgado elige correrse de los lugares comunes para revelar la faceta menos transitada de la creadora mexicana: la vitalidad, la alegría y la pasión por la vida que caracterizaron a la artista . De esto y de cómo fue ponerse en sus zapatos, habló Azcurra con DIARIO DE CUYO.

“Ay, esta Frida es hermosa”, es lo primero que dice Azcurra al ser consultada por esta versión. " Es una Frida que la gente mucho no conoce ", explicó la actriz respecto al punto de partida conceptual del espectáculo. La decisión dramatúrgica de rescatar a una figura carismática, alegre y hospitalaria surgió como un intento deliberado por devolverle al público la plenitud de su personalidad. " Siempre se ocuparon de puntualizar la parte más dramática, terrible y sufrida , en gran medida porque los biógrafos fueron en su mayoría varones. Esa mirada se quedó en el sufrimiento, que sí era real y estaba muy presente, pero también había otros colores. Ella era alegre, muy lúdica, muy carismática ; le gustaba cocinar, recibir gente en su casa y valoraba mucho la amistad".

Esta aproximación cobra cuerpo en el escenario desde el inicio mismo del relato. "Se van a encontrar con una Frida que tiene mucho para contar de sus viajes, de su vida, de sí, por supuesto, el vínculo con la muerte, el vínculo con su cuerpo, pero principalmente con toda la humanidad que tanto admiramos en ella. Para mí es un enorme placer y compromiso representarla", afirmó Azcurra.

Laura Azcurra, en la piel de Frida Kahlo

La composición de Frida Kahlo

El proceso de construcción del personaje requirió un trabajo de investigación exhaustivo que se distanció de las biografías tradicionales para abrevar directamente en un manuscrito editado que la pintora redactó en sus últimos años.

"La fui descubriendo a través de su diario, principalmente", detalló la intérprete. "Frida escribió un diario desde los 36 a los 46 años. Tiene la voz de Frida en primera persona, ella compartiendo sus sensaciones, sus dudas, sus agradecimientos, sus padecimientos, todo lo que escribimos en un diario íntimo, con dibujos y pinturas. La obra tiene muchos escritos de ese diario que se fusionan con la dramaturgia que llevó a cabo Humberto Robles, autor mexicano que con mucho arte pudo hacer la fusión de las dos cosas: de varios hechos de la vida de ella junto con textos literales de su diario. Siempre en las biografías uno habla desde afuera en algún punto, pero cuando aparece la voz en primera persona, bueno, ahí se pone bien interesante", relató Laura, quien se encontró con “una mujer muy apasionada, con una curiosidad arrasadora y una pasión muy inquieta".

Asumir la representación de una figura de tal trascendencia significó también un hito dentro de los treinta años de trayectoria profesional de la actriz. "Se siente fuerte, es una enorme responsabilidad. Pero al mismo tiempo creo que este desafío llega en un momento de mi camino actoral en donde realmente tengo las herramientas para poder afrontarlo. Siento un respeto enorme por interpretar la vida y obra de esta mujer, que tiene una fortaleza por donde la mires y un estado de resiliencia atronador", dijo la actriz. Pero llevar a escena a alguien de esta magnitud e impacto golbal no fue el único desafío de Acurra, para quien, además, ha sido su debut con un "personaje real".

"Sí, es la primera vez que me toca interpretar a un personaje real, a alguien que de verdad existió, así que le pedí permiso para encarnarla", reveló.

"Frida siempre fue una mujer que me convocó y me inspiró, desde chiquita. Ella tiene esta humanidad y esta autenticidad que siempre me impactaron. Y sÍ, creo que Frida también me eligió, yo creo mucho en estas cosas”, agregó la actriz, que el año pasado viajó a México en vísperas del Día de Muertos, “y toda esa sensorialidad sumó un montón”. “Su llegada me interpela y siento también como que, si ella me elige, si está de acuerdo, yo voy a darlo todo para interpretarle y para comprometerme en encarnar a esta mujer tan increíble."

Teatro y gira federal

Tras años radicada en Buenos Aires encabezando producciones audiovisuales y obra teatrales, la posibilidad de recorrer las provincias representa para Azcurra la concreción de una búsqueda postergada.

"A mí me encanta salir de gira. Estuve muchos años anclada en Capital por trabajo, después fui mamá y luego estuve siete años trabajando en el éxito rotundo que fue Toc Toc, sin poder irme ni a la esquina. Sentía que tenía una cuenta pendiente con poder llevar el teatro a otros lugares”, expresó la intérprete. “Federalizar una propuesta como esta me parece muy valioso, sobre todo en estos tiempos. Y más aún con Frida, que es absolutamente transversal. Siento que el mensaje de Frida viene a opinar con vigencia. Es la magia de los grandes artistas transformadores”, dijo. Y fue por más.

“En el contexto actual de la Argentina, ofrecer teatro y encontrarnos en la presencialidad es una celebración. Llegar a diferentes salas donde la gente se une y se reencuentra para celebrar un hecho artístico, en tiempos de pantallas, de tanta individualidad y aislamiento post pandemia, me parece profundamente importante”, reflexionó.

La cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

Frida ¡Viva la vida!