"Misa Criollx – Ten Piedad de Nosotres", la propuesta multiartística de Agitando el Nido llega a su última función

El espectáculo que reúne más de una docena de artistas sobre tablas se despide tras el estreno de agosto. Danza, música en vivo, actuación y una puesta en escena imponente.

El Colectivo de Arte Agitando el Nido realizará la última función de su obra “Misa Criollx – Ten Piedad de Nosotres”, su tercera creación de autoría propia que nació tras una construcción colectiva que se viene realizando desde el 2024. El recorrido, inspirado en su momento en la tradicional Misa Criolla del compositor argentino Ariel Ramírez, propone indagar en lo folclórico, lo popular, lo santo y lo pagano, lo que es del pueblo y de cada persona, las miserias de la humanidad y la esperanza de una salvación en conjunto.

La creación de la obra estuvo acompañada de un proceso de investigación y de construcción colectiva, donde cada uno de los integrantes realizaron aportes desde sus conocimientos. En escena hay más de 15 artistas que provienen de la danza folclórica, el contemporáneo, el tango y heels; también actores y actrices, músicas e intérpretes escénicos. Todas estas disciplinas y expresiones artísticas confluyen en una puesta que propone ir más allá de lo tradicional.

El proyecto mantiene un diálogo con la icónica obra musical del folclore "Misa Criolla", publicada en 1964, aunque no será el eje que predomine en la narrativa de la escena. “Un malón de santes paganes cuentan la historia de su destierro mientras deambulan entre el purgatorio y el desierto alucinógeno, a orillas de un altar rutero. Hartas de su exilio, desarman sus cruces y piden piedad”, reza la sinopsis.

La propuesta invita a reflexionar sobre la espiritualidad, las identidades, el folclore como espacio de expresión social para mujeres y disidencias. El sincretismo cultural expresado inicialmente en la Misa Criolla de Ramírez en relación con el folclore de las comunidades, su fe y religiosidad es utilizado como disparador para pensar la actualidad, sanar las partes rotas y transformar años de invisibilidad en una obra que expone en su máxima expresión artística.

El dato sobre Misa Criollx – Ten Piedad de Nosotres La función será el sábado 3 de octubre, a las 21:30 horas, en Sala TES (Juan B. Justo Sur 335, Rivadavia). Entradas anticipadas $15.000 o dos por $22.000 por EntradaWeb. La obra tiene una duración de 80 minutos y es está destinada a mayores de 14 años. (Menores acompañados de un adulto responsable).