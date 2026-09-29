Jesús María 2027: la grilla completa, día por día, con Abel Pintos, Cazzu, La K'onga y Soledad

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027 ya tiene su programación confirmada para una nueva edición que se desarrollará del 7 al 17 de enero. La propuesta reunirá durante 11 noches a grandes referentes del folklore argentino junto con artistas de cuarteto, cumbia y música urbana, además de los tradicionales espectáculos de campo y campeonatos de jineteada.

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Entre las jornadas más esperadas aparece la del domingo 10 de enero, cuando se presentará Abel Pintos. También se destaca el jueves 14, con la llegada de Cazzu, mientras que el viernes 15 tendrá una combinación de folklore y cuarteto con El Chaqueño Palavecino y La K’onga. El sábado 16 será una fecha especial por la celebración de los 30 años de Soledad en Jesús María.

La venta de entradas comenzará el jueves 1 de octubre a través de Paseshow. Según la información difundida por la organización, habrá alternativas de financiación de hasta seis cuotas sin interés con Macro, además de opciones de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa.

Jueves 7 de enero: la apertura estará a cargo de Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Valentina Márquez y Chama.mé. La jornada incluirá la apertura oficial, Corazón Argentino y el desfile Unión de los Pueblos.

Viernes 8 de enero: subirán al escenario Lázaro Caballero, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. También comenzarán los campeonatos Internacional de Jineteada, Jinetes del Festival y Jinetes del Futuro, mientras que el espectáculo de campo será Riendas Bravas.

Sábado 9 de enero: será el turno de Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo, Jean Carlos, Wara Calpanchay y SANT2, además de Camilo Nicolás. La fecha tendrá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo Herencia Criolla.

Domingo 10 de enero: la programación tendrá como figura central a Abel Pintos, acompañado por Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. También participará Camilo Nicolás, habrá competencia de Jinetes del Futuro y un espectáculo de tropillas entabladas.

Lunes 11 de enero: actuarán Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. Las tropillas entabladas serán protagonistas del espectáculo de campo.

Martes 12 de enero: la jornada tendrá a Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. También habrá un espectáculo de tropillas entabladas.

Miércoles 13 de enero: la cartelera reunirá a Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada. En el campo se realizarán destrezas gauchas.

Jueves 14 de enero: será una de las noches con mayor diversidad musical, con Cazzu, Los Palmeras, Uriel Lozano, Los Caligaris, Un Poco de Ruido, Campedrinos y Nacho Cuellar. La actividad de campo tendrá tropillas entabladas.

Viernes 15 de enero: la noche tendrá como protagonistas a El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, además de La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

Sábado 16 de enero: Soledad celebrará sus 30 años en Jesús María, en una jornada que también contará con Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba. Además, se disputarán las finales del Campeonato Internacional de Jineteada y del Campeonato Jinetes del Festival. Gendarmería Nacional presentará Tradición y deber al servicio de la Patria.

Domingo 17 de enero: la última noche tendrá a Sergio Galleguillo, El Loco Amato, La Callejera, Los Trajinantes y el ganador del certamen Camino al Festival. El cierre incluirá el Campeonato Color y Coraje, con 54 montas especiales, la entrega de premios y el espectáculo de campo Tusuy.

La edición 2027 también contará con DJs en vivo durante distintas jornadas, sumando una propuesta musical que combinará las expresiones tradicionales del festival con géneros de gran presencia en la escena actual.

Entradas para Jesús María 2027

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 1 de octubre mediante Paseshow. La organización informó además que los compradores podrán acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Macro, mientras que con Cordobesa habrá alternativas de tres y seis cuotas sin interés.