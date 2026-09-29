Los 3 errores imperdonables que traban el trámite del pasaporte en San Juan

Sacar el pasaporte puede parecer un trámite sencillo, pero en el día a día las oficinas del Registro Civil de San Juan se encuentran con inconvenientes cotidianos que retrasan o paralizan la gestión de los ciudadanos. Desde el Ministerio de Gobierno provincial detallaron cuáles son los errores más frecuentes y recordaron los requisitos, costos y modalidades vigentes para obtener el documento de viaje.

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Para evitar demoras o la necesidad de reprogramar la visita a las oficinas, las autoridades remarcaron las situaciones que traban la emisión de manera inmediata:

DNI desactualizado: El sistema informático rechaza automáticamente la emisión si el ciudadano tiene una actualización de identidad pendiente. Un caso muy habitual se da con los jóvenes que cumplen 16 años y no realizaron la renovación correspondiente del DNI de mayor en tiempo y forma.

Ausencia del DNI de los padres en el caso de menores: Al tramitar el pasaporte para menores de edad, es un requisito excluyente escanear el documento físico de padre y madre. Asistir sin la identificación de al menos uno de ellos frena la gestión por completo.

Problemas con los medios de pago: En ambas modalidades, el pago se efectiviza mediante un enlace generado en la propia delegación para abonar de manera presencial (por ejemplo, en redes como Pago Fácil). Los inconvenientes con medios electrónicos o falta de previsión en el pago suelen trabar la finalización del proceso.

Pasaporte común: requisitos, turno y costo

Para quienes opten por la modalidad tradicional, el procedimiento requiere cumplir con los siguientes pasos:

Turnos: Se deben solicitar de forma online a través de la página web oficial registrocivil.sanjuan.gob.ar o mediante el chatbot del CIDI por WhatsApp al 264 459-2201.

Costo actual: $100.000.

Plazo de entrega: El ejemplar es emitido por el Renaper y se despacha por correo al domicilio declarado en un plazo aproximado de 40 días. Debe recibirlo el titular con el comprobante o un tercero mayor de edad debidamente autorizado.

Pasaporte exprés: cómo se gestiona y cuál es su valor

Para aquellos ciudadanos que necesiten el documento con mayor urgencia, el Registro Civil cuenta con la alternativa rápida:

Modalidad: Se realiza sin turno previo presentándose en la Sede Central del Registro Civil o en la delegación habilitada más cercana, de lunes a viernes de 07:30 a 14:00.

Costo actual: $200.000 (abonado mediante enlace en Pago Fácil).

Plazo de entrega: El correo lo entrega entre 7 y 8 días hábiles posteriores al trámite electrónico. Su disponibilidad está sujeta a la capacidad operativa de cada delegación.

Vigencia y datos de contacto útiles

En ambas opciones (común o exprés), la validez del documento varía según la edad del titular:

Mayores de 18 años: 10 años de vigencia.

Menores de 18 años: 5 años de vigencia.

Ante dudas o consultas particulares, el Registro Civil mantiene habilitadas sus vías de comunicación telefónica al 4936836 (de lunes a viernes de 07:30 a 14:00) y el correo electrónico [email protected].