Vialidad aplicará este miércoles nuevos cortes y desvíos totales en la Circunvalación por repavimentación

Debido a los trabajos de repavimentación integral, la Dirección de Vialidad Provincial aplicará este miércoles importantes cortes y desvíos en zonas de Trinidad y Concepción. Conocé los trayectos alternativos obligatorios.

La Dirección de Vialidad Provincial dispuso para este miércoles 30 de septiembre una nueva reestructuración y desvíos en el tránsito vehicular sobre la Avenida de Circunvalación. Las modificaciones responden al avance de los trabajos correspondientes a la obra de repavimentación integral que se ejecuta de manera simultánea en ambas calzadas del anillo periférico.

Desde el organismo vial solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar los límites de velocidad reducida y prestar absoluta atención a la cartelería y al personal operativo apostado en la traza para ordenar el flujo vehicular.

Los desvíos habilitados en los anillos interno y externo Las restricciones afectarán tramos claves de la arteria circundante, por lo que se diagramaron esquemas específicos de desvío según la mano de circulación:

Anillo interno (Zona de Trinidad): Los conductores que transiten por este sector deberán abandonar obligatoriamente la calzada principal tomando la rampa de salida hacia calle General Acha. Desde allí, el trayecto continuará por un desvío señalizado en paralelo hasta permitir el reingreso a la Circunvalación a través de la rampa ubicada pasando calle Urquiza.

Anillo externo (Zona de Concepción): En este sector se mantendrá la interrupción total del tránsito a la altura del distrito norteño. Los vehículos que circulen por el anillo deberán desviar obligatoriamente saliendo por calle Mendoza, para luego retomar el camino mediante el empalme habilitado en calle Scalabrini Ortiz.