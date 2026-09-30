La UNSJ rescata y pone en marcha su propia sede en Jáchal tras años de abandono

Este viernes 2 de octubre, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) concretará un hito histórico para el norte provincial: la inauguración oficial de su sede propia en San José de Jáchal, sobre la prolongación de calle Perón en el kilómetro 4, en la zona de Pan de Azúcar. La ceremonia coincidirá con el 12° aniversario de la Delegación Valles Sanjuaninos. No es una inauguración más. Es la recuperación de un proyecto que estuvo 8 años a punto de perderse.

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La historia del predio, de 10 hectáreas donadas por la Municipalidad de Jáchal a la UNSJ, comenzó con una licitación entre 2016 y 2017 con financiamiento nacional. Pero la obra se entregó incompleta.

"Este edificio fue licitado entre el año 2016 y 2017. Fue con un financiamiento en ese momento nacional y se entregó con algunos faltantes de conexión de agua porque no existía hasta ese momento" , recordó a DIARIO DE CUYO Fernando Godoy, secretario de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable de la UNSJ.

A esa falta de agua se sumó la falta de camino. Según detalló Godoy, con el tiempo y con trabajo municipal se logró abrir el acceso hasta la sede, pero el edificio quedó sin uso.

"Recordemos que son alrededor de 10 hectáreas, lo que la municipalidad de Jáchal le cede, le dona a la Universidad Nacional de San Juan para poder gestar y realizar este pequeño edificio que consta de tres módulos. Nosotros hemos terminado el módulo número 1, se realizaron los caminos de la prolongación del camino de la avenida Perón y se realizaron redes de agua para que llegue hacia ese lugar. Son alrededor de tres kilómetros de camino y de red de agua", explicó Godoy.

Durante todo ese tiempo, la Dirección General de Construcción Universitaria, a cargo del arquitecto Héctor Liria, tuvo que hacer tareas de mantenimiento de emergencia.

"Durante ese tiempo, la Dirección General de Construcción Universitaria se encargó de hacer mantenimientos y reparaciones de ese edificio que no estaba siendo usado y que nunca fue usado hasta el momento. Fueron varias y reiteradas veces a reparar cuestiones de vandalismo, se entró al edificio tres veces a robar y Construcción Universitaria se encargó de hacer reparaciones hasta mediados del año pasado, donde sufrimos el último vandalismo" "Durante ese tiempo, la Dirección General de Construcción Universitaria se encargó de hacer mantenimientos y reparaciones de ese edificio que no estaba siendo usado y que nunca fue usado hasta el momento. Fueron varias y reiteradas veces a reparar cuestiones de vandalismo, se entró al edificio tres veces a robar y Construcción Universitaria se encargó de hacer reparaciones hasta mediados del año pasado, donde sufrimos el último vandalismo"

Ese último robo marcó el punto de inflexión. La gestión del rector Tadeo Berenguer, la vicerrectora Andrea Leceta y la Secretaría Administrativa Financiera, a cargo de Ricardo Coca, tomó la decisión política de cerrar y terminar el edificio de una vez.

"Tomamos la decisión en conjunto con el rector y la Secretaría Administrativa Financiera de poder dotar de infraestructura todo el enrejado, todo ese edificio, para poder enrejarlo, para poder brindarle seguridad y terminarlo definitivamente", afirmó.

Obra por administración: 7.000 horas y muebles hechos en la UNSJ

El dato más fuerte de la obra es que no la hizo una empresa privada. Se hizo por administración, con mano de obra propia de la universidad.

El trabajo estuvo a cargo de la Dirección General de Construcción Universitaria y de la Dirección de Talleres y Servicios. Durante un mes y medio, el personal se instaló en Jáchal.

"Nosotros hicimos el cierre con un personal de nuestra Universidad de Metalúrgica para poder cerrar todo ese edificio y brindarle seguridad. Con la gente de carpintería también de nuestra universidad realizamos los muebles que hacían falta para cada aula y una carpintería que divide el aula más grande que tiene, que digamos el aula manga de ese edificio, en dos para flexibilizarlo, es decir, necesitamos dos aulas, esa carpintería se cierra y separa los dos ambientes y si no se retraen y se integran el espacio", detalló Godoy.

A eso se sumaron tareas de albañilería, pintura, plomería y electricidad, y la reposición completa de tableros eléctricos robados y luz exterior.

"En estas tareas nosotros estuvimos ahí alrededor de un mes y medio en donde destinamos alrededor de 7.000 horas hombre de trabajo de nuestro personal de construcción universitaria y talleres y servicios", precisó.

Inversión de $25 millones y qué tiene la nueva sede

La finalización se logró con un esfuerzo financiero en un contexto desfavorable para las universidades nacionales. La Secretaría de Obras y la Secretaría Administrativa Financiera destinaron fondos propios.

"La Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable, del cual soy el responsable, y más la Secretaría Administrativa Financiera, de quien es responsable el licenciado Ricardo Coca, destinamos 25 millones de pesos para la finalización total, más algunas adicionales que fueron destinados para hospedaje, para que la gente pudiera estar permanentemente allá" "La Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable, del cual soy el responsable, y más la Secretaría Administrativa Financiera, de quien es responsable el licenciado Ricardo Coca, destinamos 25 millones de pesos para la finalización total, más algunas adicionales que fueron destinados para hospedaje, para que la gente pudiera estar permanentemente allá"

Hoy, la sede cuenta con entre 7 y 8 aulas operativas porque el aula magna se divide en dos, un gimnasio y áreas de estacionamiento. El equipamiento incluye:

Aula híbrida preparada para clases presenciales y a distancia.

Pizarrones y espacios para proyectores.

Aire acondicionado en la mayoría de las aulas en esta primera etapa. En una segunda etapa se completará en las tres aulas restantes.

Un espacio de descanso para docentes que deben hacer largos trayectos.

"Van a tener gran parte de ellas aire acondicionado, un espacio para que puedan descansar los docentes, que tengan que hacer grandes trayectos o sus colectivos o sus frecuencias se puedan organizar para poder viajar. Además, van a estar dotadas de bancos, pizarrones, aula híbrida y demás cuestiones que son necesarias para el cursado", señaló Godoy.

Qué carreras se van a dictar

La actividad académica arranca de forma inmediata y ya tiene definición sobre el uso de las aulas.

"Sobre la carrera que se va a dictar es Tecnicatura en Exploración Geológica que arranca esta semana y tendrá como lugar central esta sede. Además de esa tenemos la carrera de Músico Popular que se dicta en esa sede, vamos a ir alternando y vamos a ir ubicando cuál va a ser la actividad que se va a ir dando", confirmó Fernando Godoy.

De esta manera, la Tecnicatura en Exploración Geológica tendrá cursado central en el nuevo edificio, mientras que Música Popular irá rotando su actividad según la planificación de la Delegación Valles Sanjuaninos.

Lo que viene: dos etapas más sin financiamiento

La sede inaugurada es solo el módulo 1 de un proyecto de tres módulos. Godoy fue sincero sobre el futuro.

"Nosotros no tenemos financiamiento para la segunda etapa. Nosotros queremos activar la sede para que los jachalleros tengan un lugar mucho más preparado para tomar clases. En un futuro cuando exista financiamiento, mucho más específico, avanzaremos con las otras etapas", explicó.

Esas etapas incluyen dos bloques más de aulas, otro gimnasio y otro bloque de estacionamiento, dada la extensión del predio.

"Esperamos en algún momento tener la financiación para la infraestructura, tendremos que ver el presupuesto de la Nación, ya que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tener en condiciones los edificios" "Esperamos en algún momento tener la financiación para la infraestructura, tendremos que ver el presupuesto de la Nación, ya que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para tener en condiciones los edificios"

Finalmente, el secretario de Obras puso en valor el trabajo colectivo:

"Desde la Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable queremos poner en valor el laburo del personal de nuestra universidad que se puso al hombro estas obras y también la decisión política del ingeniero Tadeo Berenguer y Andrea Leceta, nuestro rector y vicerrectora, y de la predisposición de la Secretaría Administrativa Financiera para poder lograr este objetivo. En realidad fue una decisión política pero un esfuerzo conjunto en un contexto bastante desfavorable para la universidad".

El acto protocolar será este viernes 2 de octubre a las 10:30 en la nueva sede, con invitación abierta a toda la comunidad y un código QR para facilitar la llegada al predio.