Un nuevo escándalo envuelve al Niño Marta: se filmó molestando a una trabajadora de un supermercado

Un nuevo video protagonizado por el influencer sanjuanino Niño Marta generó una fuerte repercusión en redes sociales. En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular, se observa al joven molestando y provocando a una mujer que trabaja en un supermercado ubicado en pleno microcentro de San Juan .

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La situación fue subiendo de tono hasta que la trabajadora, visiblemente irritada por las provocaciones, se abalanzó sobre el influencer y le dio un golpe que terminó haciendo caer su teléfono celular .

El episodio generó una inmediata reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes en su mayoría cuestionaron el accionar del influencer chimbero y defendieron a la mujer, señalando que simplemente se encontraba trabajando . Además, varios comentarios destacaron que la empleada tendría un trato amable con los clientes.

Uno de los mensajes que se viralizó junto con las imágenes cuestionó duramente al joven: “Mirá cómo va con los amigos a molestarla a una mujer el pelotudo este. Me da tanta bronca, no sé qué se cree el estúpido este. Pobre señora, si sabés que tiene problemas mentales, mirá cómo la molesta”.

Con el correr de las horas, Niño Marta realizó un descargo en redes sociales y dio su versión sobre lo ocurrido. Según explicó, la situación no habría comenzado en ese momento, sino que sostuvo que la mujer lo provocaba cada vez que concurría al supermercado.

“Esta señora cada vez que voy al supermercado me empezaba a decir que ella era más famosa, que no soy nadie. Jaja, no sé si tiene un problema en la cabeza, pero me estresó y la grabé”, escribió el influencer.

La explicación no logró frenar las críticas y el video continuó generando comentarios y compartidos.

No es la primera polémica que protagoniza

El nuevo episodio se suma a otras situaciones que tuvieron a Niño Marta en el centro de la controversia. Tiempo atrás, el influencer fue acusado de una presunta estafa luego de que un local de comidas le entregara hamburguesas para que realizara publicidad y, según el comercio, finalmente no habría cumplido con la promoción acordada. Como la denuncia de un conductor de DiDi que denunció haber recibido una multa porque no llevaba el casco puesto cuando lo trasladaba hacia el microcentro sanjuanino.

Además, recientemente se viralizó otro video en el que aparece protagonizando una pelea con una joven trans dentro de un boliche, situación que también generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

En esta oportunidad, las imágenes volvieron a instalar el debate sobre los límites de las bromas, las provocaciones y el contenido que se genera para las redes sociales, especialmente cuando involucra a personas que no participan voluntariamente de ese tipo de publicaciones.