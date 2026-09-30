El movimiento telúrico ocurrió a las 5:36 de la mañana y tuvo una profundidad muy superficial. Fue percibido en algunas zonas de la provincia.

Un sismo sacudió a San Juan a primera hora de este miércoles: dónde se sintió y de cuánto fue la magnitud

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Un leve sismo se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles 30 de septiembre en suelo sanjuanino. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 05:36:34 (hora local).

El fenómeno alcanzó una magnitud de 2.6 en la escala de Richter y se caracterizó por ser muy superficial, con una profundidad de tan solo 6 kilómetros.

Según el informe del organismo con sede en la provincia, el epicentro se localizó a:

40 km al Noreste de Media Agua

46 km al Sudoeste de Bermejo

47 km al Noroeste de Encón Intensidad y percepción El INPRES detalló que el movimiento tuvo una intensidad de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada. Esta clasificación indica que fue sentido levemente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de edificios.