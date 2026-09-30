    • 30 de septiembre de 2026 - 09:06

    Un sismo sacudió a San Juan a primera hora de este miércoles: dónde se sintió y de cuánto fue la magnitud

    El movimiento telúrico ocurrió a las 5:36 de la mañana y tuvo una profundidad muy superficial. Fue percibido en algunas zonas de la provincia.

    Un sismo sacudió a San Juan a primera hora de este miércoles: dónde se sintió y de cuánto fue la magnitud

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    Un leve sismo se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles 30 de septiembre en suelo sanjuanino. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 05:36:34 (hora local).

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    El fenómeno alcanzó una magnitud de 2.6 en la escala de Richter y se caracterizó por ser muy superficial, con una profundidad de tan solo 6 kilómetros.

    Según el informe del organismo con sede en la provincia, el epicentro se localizó a:

    • 40 km al Noreste de Media Agua

    • 46 km al Sudoeste de Bermejo

    • 47 km al Noroeste de Encón

    Intensidad y percepción

    El INPRES detalló que el movimiento tuvo una intensidad de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada. Esta clasificación indica que fue sentido levemente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de edificios.

    Las localidades donde se reportó percepción del sismo fueron principalmente Villa Santa Rosa (25 de Mayo) y la Ciudad de Caucete. No se registraron daños materiales ni personas afectadas debido a la baja intensidad del fenómeno.

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