    • 30 de septiembre de 2026 - 11:29

    Chimbas suma propuesta deportiva: abren las inscripciones para la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo

    El municipio de Chimbas apuesta al desarrollo social, entrenamiento físico y contención de jóvenes a través de la creación de un nuevo espacio de atletismo.

    Chimbas abre un nuevo espacio para que los vecinos practiquen atletismo gratis.

    Chimbas abre un nuevo espacio para que los vecinos practiquen atletismo gratis.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión, la vida saludable y la contención a través de la práctica física, el municipio de Chimbas, bajo la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, lanzó la convocatoria para sumarse a la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo.

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    Esta propuesta, que busca constituirse como un espacio de contención, aprendizaje y crecimiento integral para la comunidad; está pensada para abarcar distintas edades y niveles de rendimiento, dividiéndose principalmente en dos categorías: de 14 a 18 años y categoría Libre. Las actividades estarán a cargo del profesor Tomás Cortez, quien coordinará los entrenamientos orientados tanto a quienes desean iniciar sus primeros pasos en las disciplinas atléticas como a aquellos que buscan perfeccionar su técnica y condición física.

    Días, horarios y lugar de entrenamiento

    Las clases de atletismo se llevarán a cabo en las instalaciones del Parque de Chimbas, ubicado estratégicamente en la intersección de calle Tucumán y avenida Benavidez. Este entorno al aire libre ofrece las condiciones ideales para el desarrollo de las diferentes especialidades deportivas.

    • Días de práctica: lunes, miércoles y viernes.
    • Horario: de 18:,0 a 20.
    • Lugar: Parque de Chimbas (Tucumán y Benavidez).
    • Profesor a cargo: Tomás Cortez.

    Inscripciones en la nueva escuela deportiva de Chimbas

    Dado que los cupos son limitados, se recomienda a todos los interesados realizar el trámite de inscripción a la brevedad. El registro se lleva a cabo de forma presencial en las oficinas administrativas del área deportiva municipal:

    • Lugar de inscripción: Dirección de Deportes (ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Laprida).
    • Días y horarios de atención: lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 hs.
    • Consultas e informes: para mayor información o resolver dudas, los vecinos pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial: [email protected].

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