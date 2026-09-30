Chimbas suma propuesta deportiva: abren las inscripciones para la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión, la vida saludable y la contención a través de la práctica física, el municipio de Chimbas, bajo la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, lanzó la convocatoria para sumarse a la Escuela de Formación Deportiva de Atletismo.
Esta propuesta, que busca constituirse como un espacio de contención, aprendizaje y crecimiento integral para la comunidad; está pensada para abarcar distintas edades y niveles de rendimiento, dividiéndose principalmente en dos categorías: de 14 a 18 años y categoría Libre. Las actividades estarán a cargo del profesor Tomás Cortez, quien coordinará los entrenamientos orientados tanto a quienes desean iniciar sus primeros pasos en las disciplinas atléticas como a aquellos que buscan perfeccionar su técnica y condición física.
Días, horarios y lugar de entrenamiento
Las clases de atletismo se llevarán a cabo en las instalaciones del Parque de Chimbas, ubicado estratégicamente en la intersección de calle Tucumán y avenida Benavidez. Este entorno al aire libre ofrece las condiciones ideales para el desarrollo de las diferentes especialidades deportivas.
- Días de práctica: lunes, miércoles y viernes.
- Horario: de 18:,0 a 20.
- Lugar: Parque de Chimbas (Tucumán y Benavidez).
- Profesor a cargo: Tomás Cortez.
Inscripciones en la nueva escuela deportiva de Chimbas
Dado que los cupos son limitados, se recomienda a todos los interesados realizar el trámite de inscripción a la brevedad. El registro se lleva a cabo de forma presencial en las oficinas administrativas del área deportiva municipal: