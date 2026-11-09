Una marea rosa recorrió Las Chacritas para concientizar sobre el cáncer de mama

Las calles de Las Chacritas se tiñeron de rosa durante la tercera Caminata contra el Cáncer de Mama organizada por la Municipalidad de 9 de Julio. Vecinos y familias participaron de una jornada que tuvo como objetivo reforzar la importancia de los controles periódicos, la consulta médica a tiempo y el acompañamiento a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad.

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La actividad comenzó en la Plaza Procesa Sarmiento , donde los participantes se reunieron con remeras, globos y carteles rosas antes de iniciar el recorrido por las calles de la localidad. Desde allí avanzaron hasta el Polideportivo Las Chacritas, punto final de la caminata y lugar elegido para continuar con las actividades previstas durante la tarde.

Más allá del recorrido, la iniciativa buscó mantener presente un mensaje de prevención y concientización. El cáncer de mama continúa siendo una enfermedad en la que la detección temprana tiene un papel fundamental, por lo que desde el municipio insistieron en la importancia de sostener campañas que acerquen información y promuevan los controles de salud.

Una vez finalizada la caminata, la jornada continuó en el Polideportivo Las Chacritas con distintas propuestas recreativas y conmemorativas destinadas especialmente a las madres.

Vecinos y familias participaron de la tercera Caminata contra el Cáncer de Mama en Las Chacritas, con un recorrido desde la Plaza Procesa Sarmiento hasta el Polideportivo.

Adultos, jóvenes y familias participaron de un bingo comunitario, mientras artistas locales y academias municipales aportaron música y espectáculos en vivo. Pese al frío poco habitual para una tarde de primavera, la convocatoria se mantuvo y el encuentro se extendió en un clima de acompañamiento y participación.

La propuesta combinó así dos ejes: por un lado, la concientización sobre la salud y la prevención; por otro, la posibilidad de generar un espacio de encuentro comunitario en torno a una causa que atraviesa a muchas familias.

La jornada continuó con bingo, música y presentaciones de artistas y academias municipales en el Polideportivo Las Chacritas.

El mensaje de prevención que busca sostener el municipio

Desde la Municipalidad de 9 de Julio señalaron que este tipo de actividades forman parte de una política orientada a mantener activa la concientización y promover hábitos vinculados con el cuidado de la salud.

La caminata también tuvo un componente simbólico de acompañamiento hacia quienes transitan o transitaron un diagnóstico de cáncer de mama, con el color rosa como elemento común durante todo el recorrido.

Con esta tercera edición, el municipio reafirmó su intención de continuar desarrollando campañas preventivas y actividades comunitarias que mantengan en agenda la importancia de la información, los controles periódicos y la detección temprana.