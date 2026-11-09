Quini 6: siete sanjuaninos ganaron más de $1,8 millones cada uno en el Siempre Sale

Siete apostadores de San Juan resultaron ganadores de $1.865.834 cada uno en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, correspondiente al sorteo 3424, realizado este domingo 8 de noviembre. Los afortunados consiguieron cinco aciertos y se repartieron parte del pozo destinado a esta categoría.
En esta modalidad salieron los números 07, 14, 31, 36, 42 y 45. En total, hubo 266 apuestas ganadoras en todo el país. El pozo de esta categoría ascendía a casi $496,3 millones.
El sorteo también dejó un ganador millonario en la modalidad Tradicional, que se llevó uno de los premios más importantes de la jornada.
Los números ganadores del Quini 6
En el sorteo Tradicional salieron el 37-16-43-01-29-25. Hubo un ganador que acertó todos los números y se llevó $1.852.200.529. El apostador jugó su boleta en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
En tanto, en La Segunda del Quini los números fueron 20, 21, 34, 35, 38 y 39. El primer premio quedó vacante.
Por su parte, en la Revancha salieron el 08, 09, 10, 17, 21 y 32, sin ganadores del premio principal.
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 21.15, con un pozo estimado de $6.690 millones.