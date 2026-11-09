Estela Vargas de Albardón: de hacerse cargo del proyecto familiar a recuperar recetas ancestrales y poner en valor el chañar

El emprendedurismo forma parte esencial de la familia de Estela Vargas . Con una finca en Las Tapias, son productores de frutas y aprovechando las bondades de la tierra, su hermana y madre iniciaron hace 36 años con “El Serafín”, un proyecto enfocado en la elaboración de dulces artesanales. Sin embargo, la albardonera no se vinculó al mismo hasta la pandemia.

Estela cuenta que es profesora de danzas clásicas y tuvo un paso por la UNSJ, hasta que las vueltas del destino la llevaron a subirse a avión en el 2000 y radicarse más de una década en Estados Unidos. Tras su regreso, en el marco de la pandemia, decidió sumarse al proyecto familiar. Fue así que desde adentro detectó que el terreno de la familia tenía una vasta cantidad de árboles de chañar.

El chañar es de gran valor histórico. Algunos pueblos originarios lo consideraban un árbol sagrado; mientras que sus frutos, flores y corteza sirve de alimentación y uso con fines medicinales.

“Vendemos el arrope de chañar y me di cuenta de que podíamos trabajar con el árbol, aprovechar más sus bondades. Entonces desarrollé el proyecto para hacer harina e infusiones. No es algo nuevo, sino que es recuperar algo que se ha ido perdiendo en el tiempo” , sostuvo la albardonera en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La intención es que Herencias del Chañar se convierta en una línea productora de harina e infusiones tomando como materia prima principal el árbol.

Emprendedora del Sol: convivencia con otras mujeres, muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

Estela asegura que necesitaba un respaldo para poder concretar su proyecto, que está en etapa de desarrollo. Esa fue la motivación principal para presentarse este año en la Emprendedora del Sol. Sin embargo, haber quedado seleccionada fue toda una sorpresa.

“No esperaba ser elegida. Cuando me lo comunicaron me emocioné un montón; hasta ahora me emociona”, comenta tratando de contener las lágrimas y el ahogo que le toma la voz. Sucede que, si bien confía en su proyecto, cada una de las 18 propuestas que tuvo el departamento para ella eran una mejor que la anterior. “Fue una noticia inesperada totalmente”, asegura.

Tras haber sorteado la instancia departamental, ahora restan los preparativos de cara a lo que será la gran noche en la que se conocerá a la ganadora en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.

En ese sentido, cabe recordar que, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Así, con 50 años y un día a día abocada a su emprendimiento y al cuidado de su madre, Estela espera llegar al corazón del jurado, transmitir la pasión que ella siente por lo propio, lo autóctono, y conseguir el apoyo para que su propuesta vea la luz.

“Hay mucha ansiedad por comenzar. Solo busco generar productos distintos, representativos de San Juan”, concluyó Estela Vargas.