En 25 de Mayo realizaron la 12ª caminata por la diabetes y la obesidad

El departamento 25 de Mayo se vistió de azul y zapatillas este sábado 7 de noviembre para llevar adelante la 12ª edición de la caminata “Movete por la Diabetes y la Obesidad”. La jornada, organizada por el equipo de Salud local junto al Programa Sanjuanino de Diabetes (PROSADIA) y el Ministerio de Salud provincial, reunió a decenas de vecinos en torno a la prevención, la actividad física y la concientización sobre hábitos saludables.

La cita tuvo como epicentro el Hospital 25 de Mayo, donde los asistentes comenzaron la actividad cumpliendo con un circuito de chequeos preventivos que incluyó la toma de peso, talla, circunferencia de cintura, tensión arterial y medición de glucemia.

Además de los controles iniciales, el predio sanitario contó con diversos espacios de atención e información donde profesionales abordaron temáticas clave como nutrición, vacunación, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), ginecología, mamografías, salud mental y kinesiología.

Tras la fase de chequeos, los participantes iniciaron la caminata por las calles aledañas al nosocomio. El recorrido incluyó una parada estratégica en la sede de la Unión Vecinal para realizar una pausa activa y de hidratación, antes de emprender el regreso hacia el hospital base.

La jornada contó con la presencia de autoridades del área sanitaria provincial y local, entre ellos el secretario Técnico del Ministerio de Salud, Alejandro Navarta; el director del Hospital 25 de Mayo, Néstor Martínez; la jefa del Programa Provincial de Diabetes, Gabriela Jamenson; Viviana Aravena y Pamela Torres, junto a todo el personal de salud del departamento.

Desde la organización, la nutricionista del Hospital 25 de Mayo, Luisina Pinto, detalló cómo se estructuró la propuesta: "Los participantes comienzan con un circuito de controles antropométricos y clínicos. Luego reciben un número para iniciar la caminata y pueden recorrer los distintos stands informativos, donde los equipos de nutrición, salud mental y farmacia presentan contenidos vinculados con la diabetes para despejar dudas y promover el conocimiento sobre la enfermedad".

Por su parte, la respuesta de los vecinos volvió a ser el motor del evento. Silvia, residente de Villa Santa Rosa y participante habitual de la convocatoria, expresó su entusiasmo al señalar que se trata de una iniciativa "muy linda y saludable", al tiempo que remarcó que "es fundamental que se hagan este tipo de controles para beneficio de toda la comunidad".

Con 12 años de trayectoria ininterrumpida, la caminata en 25 de Mayo reafirma la política territorial de la cartera de Salud de acercar servicios asistenciales a los departamentos, promoviendo el diagnóstico oportuno y la incorporación de hábitos que mejoren la calidad de vida de los sanjuanino