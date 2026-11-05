    • 5 de noviembre de 2026 - 11:41

    Avanza una obra clave en 25 de Mayo: el nuevo SUM del Complejo Balneario ya está al 50%

    La construcción de este SUM en 25 de Mayo arrancó durante la gestión anterior y se detuvo por falta de recursos.

    En 25 de Mayo avanza una obra clave para actividades artísticas, culturales y turísticas.

    En 25 de Mayo avanza una obra clave para actividades artísticas, culturales y turísticas.

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de 25 de Mayo continúa dando pasos firmes en la consolidación y reactivación de su infraestructura local. Actualmente, avanza una de las obras más esperadas para el desarrollo territorial: la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Complejo Turístico Balneario Municipal, un proyecto que ya alcanzó aproximadamente un 50% de avance.

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    El nuevo SUM está concebido como un punto de encuentro polifacético diseñado para acompañar las distintas dinámicas sociales, culturales y turísticas del departamento. Entre sus principales funciones, el predio estará acondicionado para alojar:

    • Actividades turísticas y comerciales: Ferias de artesanos y emprendedores locales.
    • Eventos culturales y artísticos: Presentaciones, talleres, exposiciones y espectáculos.
    • Encuentros deportivos y sociales: Espacio polivalente adaptado para reuniones vecinales y actividades recreativas.

    Detalles técnicos de la obra en 25 de Mayo

    Los trabajos en el terreno avanzan según lo planificado, habiéndose concretado etapas fundamentales de la estructura principal. A la fecha, las tareas ejecutadas contemplan:

    • Construcción y nivelación del contrapiso: base fundamental sobre la que se asienta el salón.
    • Armado de la estructura principal: montaje de los soportes y vigas maestras.
    • Colocación de la cubierta de techo: etapa clave para el cerramiento y protección del espacio.

    Gestión, financiamiento y empleo local

    La historia de esta infraestructura refleja la decisión de priorizar las obras con impacto social directo. La construcción de este SUM comenzó durante la gestión municipal anterior, pero debió ser paralizada debido a la falta de recursos económicos. Tras asumir las actuales autoridades locales, el proyecto fue retomado y reactivado con éxito.

    Un aspecto central de esta etapa es que la obra se financia en su totalidad con fondos íntegramente municipales y se ejecuta mediante mano de obra local. Esta modalidad no sólo garantiza la concreción del proyecto, sino que genera puestos de trabajo directos e inyecta recursos en la economía interna de 25 de Mayo.

    Cada avance concretado en el Complejo Balneario Municipal ratifica el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura comunitaria, promoviendo espacios pensados para el bienestar, la participación y la integración de los vecinos.

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