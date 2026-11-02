    • 2 de noviembre de 2026 - 21:58

    Encontraron muerto a un chacarero dentro de una pileta en una finca de Las Casuarinas

    El hombre, de más de 60 años, vivía solo en la propiedad. Llevaría varios días fallecido y la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

    &nbsp; &nbsp; &nbsp;

     

     

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado sin vida dentro de un piletín en una finca de 25 de Mayo. El hallazgo se produjo este lunes por la noche en la zona de Las Casuarinas. Según las primeras pericias, el cuerpo llevaba varios días en el lugar y no presentaba lesiones externas visibles.

    Leé además

    La Policía revisó las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes.

    Detuvieron a dos menores por robos piraña en las inmediaciones del Parque de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cristian Pity Álvarez ingresando a declarar.

    Pity Álvarez declaró por el crimen de Cristian Díaz: "Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La víctima sería un trabajador rural que vivía solo en la propiedad ubicada sobre calle La Plata, entre las calles 11 y 12. Por el momento, los investigadores no pudieron establecer cuándo murió.

    El cuerpo fue encontrado pasadas las 20, cuando un jornalero de apellido llegó a la finca para abrir la compuerta del sistema de riego. Al ingresar, el trabajador percibió un fuerte olor nauseabundo y decidió revisar la parte trasera del terreno. Allí encontró a la víctima flotando boca abajo en un piletín que tenía aproximadamente 50 centímetros de agua.

    Tras el hallazgo, el hombre llamó al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 32ª, con asiento en Las Casuarinas, y personal de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Iván Grassi, para realizar las primeras tareas investigativas.

    En principio, los investigadores no observaron lesiones externas en el cuerpo y una de las hipótesis apunta a que el hombre habría ingresado al piletín para refrescarse, sufrido una descompensación y terminado ahogado.

    Sin embargo, la causa de muerte todavía no está confirmada. La Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia, que permitirá determinar si se trató de una muerte accidental vinculada a un problema de salud o si existió alguna otra circunstancia que deba ser investigada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    salio campeon, festejo con su club y murio en un tragico accidente horas despues

    Salió campeón, festejó con su club y murió en un trágico accidente horas después

    Por Redacción Diario de Cuyo
    conmocion en mendoza: hallaron a una anciana muerta en su casa con signos de haber sido atacada por un perro

    Conmoción en Mendoza: hallaron a una anciana muerta en su casa con signos de haber sido atacada por un perro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Los cinco perros son de raza bulldog inglés. 

    Sus 5 perros de raza mordieron a un niño, debía ser imputado y faltó a 4 audiencias: pidieron su captura

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El joven acusado de una presunta violación contra una menor. 

    Pocito: las 13 cámaras Gesell que serán clave para definir la causa contra el futbolista acusado de violación en una fiesta de Halloween

    Por Redacción Diario de Cuyo