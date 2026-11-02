Encontraron muerto a un chacarero dentro de una pileta en una finca de Las Casuarinas

El hombre, de más de 60 años, vivía solo en la propiedad. Llevaría varios días fallecido y la Justicia espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Un hombre de aproximadamente 60 años fue encontrado sin vida dentro de un piletín en una finca de 25 de Mayo. El hallazgo se produjo este lunes por la noche en la zona de Las Casuarinas. Según las primeras pericias, el cuerpo llevaba varios días en el lugar y no presentaba lesiones externas visibles.

La víctima sería un trabajador rural que vivía solo en la propiedad ubicada sobre calle La Plata, entre las calles 11 y 12. Por el momento, los investigadores no pudieron establecer cuándo murió.

El cuerpo fue encontrado pasadas las 20, cuando un jornalero de apellido llegó a la finca para abrir la compuerta del sistema de riego. Al ingresar, el trabajador percibió un fuerte olor nauseabundo y decidió revisar la parte trasera del terreno. Allí encontró a la víctima flotando boca abajo en un piletín que tenía aproximadamente 50 centímetros de agua.

Tras el hallazgo, el hombre llamó al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 32ª, con asiento en Las Casuarinas, y personal de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Iván Grassi, para realizar las primeras tareas investigativas.

En principio, los investigadores no observaron lesiones externas en el cuerpo y una de las hipótesis apunta a que el hombre habría ingresado al piletín para refrescarse, sufrido una descompensación y terminado ahogado.