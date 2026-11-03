Identificaron al hombre hallado muerto en una pileta de lona en 25 de Mayo

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

La Justicia identificó al hombre que fue encontrado muerto dentro de una pileta de lona en una finca de 25 de Mayo. Se trata de Raúl Darío Jalife, de 64 años, quien vivía solo en el domicilio donde fue hallado sin vida el lunes por la noche.

El descubrimiento se produjo cuando un vecino se acercó al lugar para abrir las compuertas de riego. En esas circunstancias, sintió un fuerte olor nauseabundo y advirtió la presencia del cuerpo, que se encontraba boca abajo dentro de una pileta de lona.

De acuerdo con la información aportada por testigos a la investigación, Jalife padecía una enfermedad que le provocaba desmayos y tenía dificultades de movilidad en uno de sus hombros. Estos antecedentes forman parte de los elementos que serán considerados para esclarecer lo sucedido.

Sin signos de violencia y con una autopsia pendiente Tras el aviso, intervino personal de la Comisaría 32ª y de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias en el domicilio. La médica interviniente constató que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y no advirtió lesiones defensivas ni indicios de violencia.

Sin embargo, debido a que se trata de una muerte de etiología dudosa, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado para la realización de una autopsia, que permitirá avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.