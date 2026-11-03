    • 3 de noviembre de 2026 - 06:50

    Identificaron al hombre hallado muerto en una pileta de lona en 25 de Mayo

    El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El descubrimiento se produjo cuando un vecino se acercó al lugar para abrir las compuertas de riego. En esas circunstancias, sintió un fuerte olor nauseabundo y advirtió la presencia del cuerpo, que se encontraba boca abajo dentro de una pileta de lona.

    De acuerdo con la información aportada por testigos a la investigación, Jalife padecía una enfermedad que le provocaba desmayos y tenía dificultades de movilidad en uno de sus hombros. Estos antecedentes forman parte de los elementos que serán considerados para esclarecer lo sucedido.

    Sin signos de violencia y con una autopsia pendiente

    Tras el aviso, intervino personal de la Comisaría 32ª y de la Policía Científica, que realizó las primeras pericias en el domicilio. La médica interviniente constató que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y no advirtió lesiones defensivas ni indicios de violencia.

    Sin embargo, debido a que se trata de una muerte de etiología dudosa, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado para la realización de una autopsia, que permitirá avanzar en la determinación de las causas del fallecimiento.

    Mientras tanto, el domicilio quedó clausurado y bajo consigna policial para preservar el lugar. La investigación está a cargo del fiscal subrogante Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

    Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte.

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