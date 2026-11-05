San Juan fortalece las Escuelas de Iniciación Deportiva en los departamentos

El Gobierno de San Juan continúa fortalecimiento del deporte comunitario y formativo como herramienta central de desarrollo social. La Subsecretaría de Deporte Federado, dependiente de la Secretaría de Deportes , llevó a cabo recorridas por diversas Escuelas de Iniciación Deportiva para hacer entrega de materiales, insumos de entrenamiento e indumentaria oficial a instituciones barriales y clubes departamentales.

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La iniciativa busca consolidar el acceso a la práctica deportiva desde edades tempranas en zonas urbanas y periféricas, garantizando que cientos de chicos y chicas cuenten con los recursos necesarios para entrenar en condiciones adecuadas.

La comitiva oficial estuvo encabezada por el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros , junto al director del área, Daniel Kenan . Ambos funcionarios recorrieron personalmente los centros de entrenamiento, dialogaron con los profesores a cargo y compartieron momentos con los alumnos que diariamente asisten a estas escuelas gratuitas.

La recorrida abarcó disciplinas de gran convocatoria como el fútbol y el hockey sobre césped, distribuidas en distintos puntos estratégicos de la provincia:

En el marco de este plan general de apoyo al deporte base, la comitiva visitó las Escuelas de Iniciación Deportiva pertenecientes a los clubes Inmaculada Niña , San Miguel y Topón , en el departamento Albardón.

En estos espacios se distribuyeron conos de entrenamiento, tortuguitas y pelotas de fútbol y hockey, elementos clave para mejorar la calidad de las clases y garantizar la continuidad pedagógica del deporte.

"Estas iniciativas nos permiten seguir impulsando el deporte desde las edades tempranas, promoviendo no solo el rendimiento técnico, sino la participación, el compañerismo y la contención de nuestros jóvenes", destacaron los funcionarios durante el trayecto.

Contención social entre los 6 y los 18 años

Las Escuelas de Iniciación Deportiva están diseñadas para recibir de manera gratuita e inclusiva a chicos y chicas en un rango de edad que va de los 6 a los 18 años. El objetivo central trasciende la competencia: se prioriza el aprendizaje técnico progresivo, el juego limpio, el compañerismo y la adquisición de hábitos saludables.

"Buscamos que más materiales se traduzcan de manera directa en más oportunidades y más deporte para nuestros chicos. Fortalecer las bases es la única forma de garantizar un semillero de atletas y, sobre todo, de buenas personas", destacaron las autoridades durante el contacto con los profesores y jóvenes de Albardón.

Con esta política de cercanía departamental, la Secretaría de Deporte reafirma su compromiso de seguir acompañando al deporte formativo en cada rincón sanjuanino, dotando a las instituciones de barrio del respaldo necesario para continuar su labor social.