Julián Rins asume la presidencia de CAMARCO: capacitación de todos los actores y participación real, los ejes de gestión

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) , delegación San Juan, renovó sus autoridades y Julián Rins será el nuevo presidente de la institución. La designación se dio en el marco de la Asamblea Anual realizada a fines de octubre, en la que también quedó conformada la nueva Comisión Directiva. Con una lista única y un amplio consenso entre los socios, el recambio de conducción abre una nueva etapa para la entidad, con la capacitación, la eficiencia de las empresas y la participación efectiva de los proveedores locales entre sus principales objetivos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Rins destacó el respaldo recibido por sus colegas y el vínculo familiar que lo une con la institución. "Tengo un afecto muy grande por la Cámara. Tanto mi abuelo como mi padre formaron parte de ella y para mí es importante. Entendía que era un momento en el que podía sumar, me propuse y mis colegas tuvieron la deferencia de apoyarme" , expresó. Cabe recordar que Rins viene de ser vicepresidente de la institución durante la gestión de Ramón Martínez. Ahora, el empresario estará al frente de la CAMARCO durante dos años.

La asamblea también contempló la puesta a consideración de la Memoria Anual y el Cuadro de Ingresos y Egresos de la Delegación, correspondientes al período 2025-2026. Desde la institución destacaron la participación de los asociados y el encuentro como una instancia central para fortalecer la representación del sector de la construcción en San Juan.

Al referirse a los objetivos de su gestión, Rins aclaró que los lineamientos estratégicos no dependen exclusivamente de quien ocupa la presidencia, sino que son definidos por los socios y la Comisión Directiva. "El presidente canaliza la voluntad de los socios", señaló.

En ese sentido, uno de los principales desafíos será mejorar el funcionamiento de las empresas constructoras, tanto en el ámbito público como en el privado. La intención es generar mejores condiciones para que las obras puedan ejecutarse en tiempo y forma, optimizando los recursos y la capacidad operativa de las firmas.

Sin embargo, uno de los puntos en los que el nuevo titular de CAMARCO hizo especial hincapié es la capacitación. El objetivo es trabajar sobre los distintos niveles que integran la actividad, desde los dirigentes y responsables de conducir las empresas hasta el personal y los operarios que participan directamente en las obras.

Para Rins, esta preparación será determinante frente a las expectativas que despierta el desarrollo minero en la provincia. Si las proyecciones del sector se concretan, San Juan necesitará una importante cantidad de profesionales y trabajadores con formación específica para responder a la demanda.

"Es importante trabajar en prepararse para el San Juan que tanto tiempo hemos querido y ahora estamos cerca de que eso se dé", sostuvo. De esta manera, planteó que la formación de los recursos humanos debe anticiparse al crecimiento de la actividad y no quedar relegada a medida que aparezcan nuevas oportunidades laborales y vaya surgiendo la demanda.

La mirada también alcanza a quienes conducen las compañías. Para el dirigente, contar con personal capacitado no será suficiente si las empresas no desarrollan las herramientas de gestión necesarias para afrontar obras de mayor complejidad y responder a las exigencias de los distintos sectores productivos.

Participación real de las empresas locales

Otro de los ejes que Rins considera centrales es el fortalecimiento de la participación de las empresas sanjuaninas en los proyectos que se desarrollen en la provincia, especialmente en aquellos vinculados con la minería.

Al respecto, marcó una diferencia entre la presencia formal de proveedores locales en los contratos y su intervención efectiva en las actividades. Consideró que no alcanza con que una firma sanjuanina figure como socia o participe nominalmente de una contratación si después no tiene posibilidades reales de desarrollar el trabajo. "Es importante darle preferencia a que haya participación local y, dos, que sea real", remarcó.

En esa línea, advirtió sobre la necesidad de cuidar las condiciones en las que se incorpora a las empresas de la provincia a las cadenas de contratación. El planteo apunta a que las oportunidades para los proveedores locales se traduzcan en trabajo, desarrollo de capacidades y crecimiento empresarial, y no queden limitadas a acuerdos que solo cumplan con una formalidad.

Renovación generacional y continuidad institucional

Dentro de la estructura de CAMARCO también funciona una Comisión de Integración, conformada por jóvenes empresarios que, según destacó Rins, tienen una participación activa en las actividades de la entidad y mantienen vínculos con la estructura nacional de la Cámara.

Para el nuevo presidente, este espacio cumple un papel importante en la continuidad institucional, ya que permite incorporar nuevas generaciones a la vida de la organización y preparar futuros dirigentes. "Es la forma de darle continuidad a las organizaciones civiles. Si no hay renovación, es un problema", explicó.

Con la expectativa puesta en la reactivación de la obra pública y el crecimiento de los proyectos mineros en San Juan, Rins planteó una agenda que combina la mejora de la competitividad empresarial, la formación de trabajadores y dirigentes, y una mayor participación real de las firmas locales en procesos mineros. Tres aspectos que considera fundamentales para que el sector pueda responder a las demandas de una provincia que se prepara para una nueva etapa de desarrollo.