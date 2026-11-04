La construcción sanjuanina apunta a llegar a los 12.000 empleos y CAEMCO anticipa dónde estarán los nuevos barrios

El paquete de inversiones que impulsa el Gobierno de San Juan renovó las expectativas de la industria de la construcción. Los recursos obtenidos a través de los bonos internacionales, las obras viales previstas y el aporte extraordinario vinculado al proyecto Vicuña, junto con el plan de 30 barrios y 2.240 viviendas, aparecen como una oportunidad para recuperar el nivel de actividad que el sector perdió tras la interrupción de los fondos nacionales para obra pública.

Del parate al optimismo, CAEMCO celebró la construcción de 30 barrios y esperan que las obras impulsen al sector

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Así lo analizó Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan (CAEMCO), durante una entrevista en Radio Colón. El dirigente empresarial recibió con satisfacción los anuncios del gobernador Marcelo Orrego y consideró que la ejecución de los proyectos permitirá volver a niveles de ocupación similares a los mejores registros de la actividad.

Actualmente, la construcción cuenta con entre 7.500 y 8.000 trabajadores registrados en San Juan, según las estadísticas del INDEC que maneja la cámara. En los períodos de mayor actividad, la cifra llegó a ubicarse entre 11.000 y 12.000 empleados. Para Velasco, la combinación de obras viales y habitacionales puede acercar nuevamente al sector a esos números y generar un movimiento económico que también alcance a proveedores, ferreterías y corralones.

Velasco recordó que la paralización de la obra pública nacional a partir de 2023 tuvo consecuencias sobre la actividad constructora, aunque destacó que la Provincia sostuvo los proyectos que pudo financiar con recursos propios. "Cuando asumió el nuevo gobierno nacional, se paró la obra pública, se vino a cero. El Gobierno provincial ha mantenido la obra pública y ha ido reactivando obras en forma paulatina", explicó.

Sin embargo, aclaró que esa continuidad no alcanzó para sostener los niveles de actividad que existían cuando llegaban los aportes nacionales. En ese contexto, consideró que los nuevos recursos pueden marcar un cambio de escenario. "Con estos anuncios creemos que se puede lograr un nivel de ocupación y de actividad similar a aquellos que veníamos teniendo cuando había aportes de la Nación", sostuvo.

El impacto no se limitará a los trabajadores que participan directamente de las obras. El titular de CAEMCO señaló que la construcción tiene un efecto multiplicador sobre distintas actividades comerciales y productivas, especialmente por la demanda de materiales e insumos.

En ese sentido, destacó el papel de los 30 barrios anunciados por Orrego, que contemplan 2.240 viviendas. Se trata de emprendimientos que, además de demandar mano de obra durante su ejecución, generan movimiento para empresas proveedoras y comercios vinculados con el rubro.

El programa habitacional tendrá presencia en los 19 departamentos sanjuaninos, con 30 barrios y una inversión estimada en $322.000 millones. Aunque todavía no se difundió un listado completo con la ubicación de cada uno de los emprendimientos, comenzaron a conocerse algunas localizaciones y características de los proyectos.

Uno de los primeros frentes de obra se puso en marcha el lunes 2 de noviembre en Chimbas. Se trata del barrio Paso Andino, que tendrá 71 viviendas y estará ubicado en la intersección de las calles Centenario y Necochea. Los trabajos iniciales contemplaron la limpieza y preparación del terreno, antes de avanzar con las instalaciones y la construcción de las casas.

En Capital, en tanto, se proyectan dos complejos habitacionales bajo la modalidad de departamentos o monoblocks. Uno estará ubicado en el barrio Los Fresnos y el otro en la zona de Entre Cauces, detrás del colegio Don Bosco. Entre ambos reunirán alrededor de 200 unidades habitacionales, cuya ejecución se realizará por etapas.

Otra particularidad del programa es que cuatro de los 30 barrios estarán destinados a organizaciones sindicales. Se trata de unos 250 departamentos o casas que se distribuirán entre afiliados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Unión Obreros de Estaciones de Servicio (SUOES), el Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (SOEESIT) y la Federación Argentina de Remiseros (FAREM).

En la entrevista, Velasco mencionó además a Chimbas, Pocito y Angaco entre las localidades donde primero se desarrollarán los emprendimientos habitacionales. El empresario explicó que los proyectos están distribuidos en distintos puntos de la provincia y asignados a diferentes constructoras.

Las pymes se preparan para el desarrollo minero

Otro de los temas abordados fue la expectativa que genera el crecimiento de la actividad minera y la posibilidad de que las constructoras sanjuaninas puedan participar de los futuros proyectos de infraestructura que demandará el sector.

Velasco reconoció que, por el momento, el derrame minero todavía no se percibe de manera generalizada entre las empresas de la provincia. "Con la actividad minera hay actividad, pero está limitada todavía y son pocas las empresas que están trabajando en eso. Todavía no se nota un derrame y yo creo que eso va a demorar un tiempito más hasta que realmente la minería explote", explicó.

Frente a ese escenario, indicó que las pequeñas y medianas empresas que integran CAEMCO están analizando alternativas para ampliar su capacidad operativa y poder responder a contratos de mayor envergadura.

Una de las herramientas que evalúan es la conformación de uniones transitorias de empresas (UTE), mediante las cuales dos o más firmas pueden asociarse para reunir recursos, personal y capacidad técnica.

"La idea es poder formar UTE, de tal manera de sumar la capacidad de dos o más empresas", detalló. De todos modos, aclaró que algunos trabajos podrán ser afrontados individualmente, dependiendo de su magnitud y de los requerimientos de cada proyecto.