Cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 4 de noviembre

El miércoles 4 de noviembre llegará a San Juan con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 15° y la máxima de 26°.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación de entre 0 y 10% y una temperatura de 15°. El viento soplará del sur, a una velocidad de 13 a 22 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas abiertas y rutas.

Por la tarde, el cielo se mostrará algo nublado, sin probabilidad de lluvia y con 26°. El viento rotará al sudeste, con velocidades de 23 a 31 km/h. Durante la noche, el cielo volverá a estar parcialmente nublado, con 22° y viento del sudeste de 23 a 31 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.