Soledad Pastorutti estrenó su audiovisual dedicado a San Juan

El capítulo local, que salió hoy, es el número 24 de "30 Pueblos", un recorrido por lugares emblemáticos de sus 30 años de carrera.

En el marco de la gira nacional "30 Pueblos" con la que celebra tres décadas de trayectoria, Soledad Pastorutti estrenó este martes 3 de noviembre "Enamorada de tu sol", el capítulo audiovisual dedicado a San Juan. El video documenta su recorrido por la provincia y puede disfrutarse completo en su canal oficial de YouTube y en la web del proyecto.

El paso de "La Sole"» por la tierra sanjuanina -adonde regresará este mes, para cerrar una nueva edición de la Fiesta de la Tradición en Jáchal- tuvo como eje principal una entrañable parada en ese departamento y un homenaje profundo a las raíces del folclore. Es el número 24 de su recorrido, uno de los últimos, luego del de Arequito, en Santa Fé, su tierra, que estrenó en septiembre.

El emotivo paso de La Sole "San Juan, ¡nos volvimos a encontrar! Volver a Jáchal en una siesta de invierno, apenas entibiados por tu magnífico sol, es volver a descubrirte entre tu gente sencilla… momentos invaluables de mi camino", escribió la artista en su canal de YouTube al publicar el lanzamiento. En el mismo mensaje, añadió: "Música, algo rico para comer y muchos abrazos vuelven a confirmar que sos una provincia muy fiel conmigo desde que comencé. Aquí estoy. Agradeciéndote por estos 30 años de amistad y camino compartido… ¡Viva San Juan!"

La Sole en la tumba de Buenaventura Luna, en Huaco A través del sitio web oficial de la gira (soledad30.com.ar), la cantante profundizó sobre la huella cultural del departamento. "Llegué a uno de los kilómetros cero de nuestro folklore: Huaco, solar natal de Buenaventura Luna, un pionero de nuestra cultura. Poeta, periodista e investigador, dejó listas las bases para una Cultura que aún seguimos compartiendo", relató Soledad, invitando al público a recorrer la obra del célebre creador de Vallecito y Puentecito de mi río. "¡En ese paisaje y en ese lugar, entre su gente, se me hace que las escucho en el aire!", confesó sobre las sensaciones vividas en el lugar.

Junto a Susana Castro La Sole y su gente brindaron y guitarrearon con el productor Hugo De Bernardo y los artistas locales Giselle Aldeco y los hermanos Illanes Durante su estadía en suelo jachallero, la santafesina vivió momentos de fuerte arraigo popular. "Luego del abrazo de bienvenida y bendición de Susana Castro en la plaza de Jáchal, recorrí el Anfiteatro donde cada año se celebra la Fiesta Nacional de la Tradición y se enciende el Fogón de los Arrieros", contó en su bitácora de viaje. Asimismo, destacó la experiencia del trayecto: "Hasta Huaco, el paisaje se despliega generoso y viajar escuchando la música que nace en este lado del mundo, logra un maridaje perfecto, similar al de tus vinos cuando nos encontramos entre amigos. Los atardeceres sanjuaninos son mansos e invitan a contemplarlos".