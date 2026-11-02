José Luis Gioia sufrió un ACV, estuvo en coma y recibió el alta: continúa con rehabilitación

El humorista José Luis Gioia atravesó un delicado cuadro de salud luego de sufrir un ACV isquémico durante las grabaciones de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem. El actor, de 73 años, estuvo en coma farmacológico y necesitó asistencia respiratoria durante aproximadamente una semana. Recibió el alta médica el pasado 30 de octubre y actualmente realiza rehabilitación.

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La información fue difundida este lunes por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, que conduce Franco Mercuriali por El Observador 107.9. Según contó, se comunicó con las hijas del artista para confirmar lo ocurrido.

Gioia se descompensó mientras trabajaba en el set de filmación. “T uvo un ACV que le dejó algunas pequeñas lesiones isquémicas. Esto así me llegó a mí y lo chequeé con su familia”, explicó Leone. El actor tenía antecedentes cardiovasculares, entre ellos colesterol elevado y la colocación previa de stents.

Después de recibir una primera atención en la Clínica Nueva Azul, Gioia fue trasladado el 11 de octubre a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo con el diagnóstico que difundió la periodista, el cuadro incluyó un ACV isquémico y meningoencefalitis, una inflamación que afecta las meninges y el tejido cerebral. Debido a la gravedad de su estado, los médicos decidieron inducirle un coma farmacológico y conectarlo a asistencia respiratoria.

“Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, señaló Leone. El actor permaneció cerca de siete días en esa condición. El 17 de octubre, el equipo médico comenzó el proceso para despertarlo y, luego de varios días de seguimiento y estabilización, recibió el alta el 30 de octubre.

Sin embargo, la recuperación continúa. Actualmente, el humorista se encuentra en la Clínica Alcla, donde realiza un tratamiento de rehabilitación. Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre los plazos previstos ni sobre posibles secuelas.

Qué pasó con su participación en la serie Menem

El episodio también tuvo consecuencias en la producción de la ficción. Gioia interpretaba al médico del expresidente, pero no había alcanzado a completar todas sus escenas cuando debió ser hospitalizado.

Ante la necesidad de continuar con el rodaje, la producción habría decidido reemplazarlo por otro actor y descartar el material que ya había grabado. “Aparentemente no terminó de grabar todas las escenas para la serie de Menem y como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor por otro”, contó Leone.

La trayectoria de José Luis Gioia

Con más de 50 años de carrera, Gioia es una figura reconocida del humor y la actuación argentina. Nacido en Mar del Plata, alcanzó una importante proyección internacional por su participación en El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010.

En el filme interpretó al inspector Báez, actuación por la que recibió premios Clarín, Sur y Cóndor de Plata en la categoría Revelación masculina. También participó en MasterChef Celebrity Argentina 3, emitido por Telefe, y en la serie Coppola, el representante, de Disney+, donde interpretó al doctor Alberto.