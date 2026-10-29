    • 29 de octubre de 2026 - 11:41

    San Juan se prepara para una caminata que busca generar conciencia sobre el ACV y cómo evitarlo con simples cambios de hábitos

    La actividad se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre y buscará por medio de una caminata participativa compartir información y todo lo necesario para evitar un ACV. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Bajo el lema “La prevención también se camina”, se llevará a cabo en San Juan una actividad que busca poner en foco en el ACV y las acciones necesarias para prevenirlo o lograr un tratamiento en el momento oportuno. Se trata de una caminata saludable que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre y las familias sanjuaninas podrán participar de manera libre y gratuita de una tarde que tendrá varias actividades.

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    La segunda caminata “San Juan Libre de ACV” es una iniciativa que busca concientizar a la comunidad sobre el accidente cerebrovascular (ACV), la importancia de reconocer sus síntomas y las medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de sufrirlo. La doctora Mariana Riveros, integrante del servicio de Neurología del Hospital Rawson, explicó a DIARIO DE CUYO que la iniciativa surgió de la necesidad de acercar información a la población sobre una enfermedad cuya prevalencia preocupa a los profesionales de la salud.

    “Sabemos que el ACV es una patología que está aumentando en prevalencia y necesitamos llegar a la comunidad. Si bien sabemos que tiene tratamiento y que puede haber rehabilitación, si no consultás a tiempo no se puede dar el tratamiento”, señaló.

    Riveros destacó que la primera edición de la caminata tuvo una respuesta positiva y que, a partir de esa experiencia, decidieron darle continuidad a la propuesta. El objetivo es que la prevención no quede limitada al consultorio, sino que llegue a las familias y a los espacios cotidianos.

    Prevenir antes de que aparezcan los síntomas, el foco del encuentro sobre el ACV

    Uno de los principales mensajes de la jornada será que el ACV no siempre tiene que convertirse en una urgencia inevitable. La prevención, a través del cuidado de la salud y la modificación de determinados hábitos, puede contribuir a reducir el riesgo.

    En ese sentido, la especialista remarcó la importancia de transmitir herramientas concretas para que las personas sepan cómo cuidar su cerebro y cuándo buscar atención médica. La intención es que la población no espere a que aparezcan los síntomas que muchas veces son malinterpretados o llevan a una atención tardía.

    También durante la jornada se buscará reforzar la importancia de actuar rápidamente ante una posible señal de ACV. La consulta inmediata es fundamental porque el tiempo resulta determinante para acceder a los tratamientos disponibles y reducir las consecuencias que puede dejar esta afección.

    Ante ese escenario, la caminata no será solamente una actividad física, sino que es la excusa para propiciar un espacio de encuentro en el que los participantes podrán acceder a información, conocer recursos de atención y despejar dudas sobre qué hacer frente a una situación de riesgo.

    Una tarde para toda la familia

    La caminata es organizada por Neurología San Juan, junto al Hospital Rawson, Rehabilitar San Juan y Clínica El Castaño. La propuesta apunta a que la concientización también se viva como una experiencia recreativa y participativa.

    “Será una tarde para toda la familia, donde habrá juegos, premios, competencia, baile y un espacio para disfrutar y compartir. De paso, podrán aprender y recibir mucha información y contactos para saber dónde ir, qué hacer y cómo actuar cuando tienen alguna duda”, explicó Riveros.

    Entre las actividades previstas habrá sorteos, la presencia de un ballet y la participación de Karina Palacio, quien estará compartiendo un momento de activación física en el sector del Anfiteatro El Globito. La combinación de propuestas busca generar un ambiente distendido para que la información sobre prevención y salud llegue a públicos diversos.

    La inscripción será libre y gratuita y se realizará directamente al llegar a la Estación San Martín, donde será la concentración. No habrá límite de edades para participar.

    De esta manera, la jornada buscará unir actividad física, encuentro comunitario y educación para la salud en torno a una consigna central: conocer los factores de riesgo, adoptar hábitos saludables y reconocer a tiempo las señales de alarma puede marcar la diferencia frente a un ACV.

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