San Juan cerró ventas y abrió nuevos contactos para sus vinos en la feria ProWine São Paulo 2026

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, junto a representantes de las seis bodegas sanjuaninas que cerraron ventas y nuevos contactos comerciales en la ProWine São Paulo 2026.

Una bodega sanjuanina vendió más de 69.000 botellas de vino durante la ProWine São Paulo 2026, uno de los encuentros comerciales de vinos más relevantes de Latinoamérica, que se desarrolló del 6 al 8 de octubre en el Expo Center Norte de la capital paulista. Se trata de Fraccionadora San Juan SA, que según un informe difundido por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) cerró una venta de 34.500 botellas con destino a Saltos del Guairá, en Paraguay, y otra cantidad igual para el mercado brasileño.

La cifra se dio en el marco de la participación de seis bodegas sanjuaninas en el stand del CFI, que en esta edición reunió a 31 empresas vitivinícolas de siete provincias argentinas. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan financió la presencia de las firmas locales: Putruele, Bórbore, Fraccionadora San Juan-Next Trade Hub, Aguma Casa Vinícola, Búbica y 35.cinco Vinos de Montaña.

Ventas concretadas y en negociación El CFI realizó una encuesta entre las 31 empresas argentinas presentes y obtuvo respuesta de todas. Según esos datos, la mayoría de las bodegas tuvo un desempeño positivo en materia de contactos comerciales: el 38,7% concretó entre 5 y 10 entrevistas durante la feria, y el 29% llegó a tener entre 10 y 15.

Más allá de la operación de Fraccionadora San Juan SA, otras bodegas avanzaron en negociaciones que todavía no se cerraron. La misma empresa negocia además una posible venta adicional de 17.000 botellas. 35.cinco Vinos de Montaña negocia el envío de un pallet a San Pablo, y Bodega Putruele hace lo propio con un camión también destinado a la capital paulista. Bodegas Bórbore, por su parte, informó haber obtenido posibles ventas, aunque no precisó el destino.

Un consumidor que cambia Varios expositores coincidieron en señalar transformaciones en los hábitos de consumo del mercado brasileño. De acuerdo con sus observaciones, la demanda ya no se concentra en los vinos de entrada de gama, de precio económico y gran volumen, sino que crece la preferencia por etiquetas de segmentos superiores, de mayor precio y valor agregado.