Bodegas sanjuaninas dicen presente en ProWine São Paulo 2026

La provincia volvió a Brasil, su principal socio comercial en la región, de la mano del Ministerio de Producción y el CFI.

Representantes de bodegas sanjuaninas, en el stand de Argentina durante ProWine São Paulo 2026, la feria de vinos más grande de América.

Un grupo de bodegas sanjuaninas participó esta semana de ProWine São Paulo 2026, que se desarrolló entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre en el predio Expo Center Norte de la capital paulista. La presencia de la provincia fue coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de su Dirección de Comercio Exterior, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que este año llevó a la feria a 31 bodegas de distintas provincias argentinas.

En el stand de San Juan exhibieron sus productos Aguma, Bodegas Búbica, Bodega 35,5, Bodegas Putruele, Bodegas Pie de Palo y Fraccionadora San Juan, entre otras casas vinícolas de la provincia. En la edición 2024 de la misma feria, la delegación sanjuanina había estado integrada por siete bodegas —entre ellas Casa Montes, Pie de Palo y Antigua Bodega—, dos de las cuales concretaron entonces ventas directas por un total cercano a los 45 mil dólares con destino a San Pablo.

La feria más grande hasta ahora ProWine São Paulo es un evento dirigido exclusivamente al segmento B2B, pensado para que productores, importadores y distribuidores del sector cierren negocios y generen contactos comerciales. Nacida en 2019 como filial de ProWein Düsseldorf —la feria de vinos más importante del mundo—, esta edición fue la séptima de su historia y, según sus organizadores, la más grande hasta el momento: por primera vez ocupó dos pabellones del predio (el Blanco y el Azul) y reunió a más de 2.000 empresas expositoras de 43 países, por encima de los 1.500 expositores de 36 países de la edición 2025.

Esa edición anterior, realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, había crecido más de un 33% en cantidad de visitantes y un 7% en número de productores respecto de 2024, de acuerdo con datos difundidos por la organización del evento. La directora de la feria, Malu Sevieri, definió a Brasil como un "refugio seguro" para el vino en un contexto de caída del consumo global, y el director Christian Burgos señaló que el mercado brasileño prácticamente duplicó su tamaño en los últimos diez años y batió su récord de importaciones durante tres años consecutivos.

La presencia argentina en la feria no se limita al stand del CFI: en la edición 2025 el país había participado con 101 bodegas en total, 16 de ellas bajo el paraguas de Wines of Argentina, con el respaldo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cancillería.