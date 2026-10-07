Bodegas sanjuaninas dicen presente en ProWine São Paulo 2026

Un grupo de bodegas sanjuaninas participó esta semana de ProWine São Paulo 2026, que se desarrolló entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre en el predio Expo Center Norte de la capital paulista. La presencia de la provincia fue coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de su Dirección de Comercio Exterior, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que este año llevó a la feria a 31 bodegas de distintas provincias argentinas.
En el stand de San Juan exhibieron sus productos Aguma, Bodegas Búbica, Bodega 35,5, Bodegas Putruele, Bodegas Pie de Palo y Fraccionadora San Juan, entre otras casas vinícolas de la provincia. En la edición 2024 de la misma feria, la delegación sanjuanina había estado integrada por siete bodegas —entre ellas Casa Montes, Pie de Palo y Antigua Bodega—, dos de las cuales concretaron entonces ventas directas por un total cercano a los 45 mil dólares con destino a San Pablo.
La feria más grande hasta ahora
ProWine São Paulo es un evento dirigido exclusivamente al segmento B2B, pensado para que productores, importadores y distribuidores del sector cierren negocios y generen contactos comerciales. Nacida en 2019 como filial de ProWein Düsseldorf —la feria de vinos más importante del mundo—, esta edición fue la séptima de su historia y, según sus organizadores, la más grande hasta el momento: por primera vez ocupó dos pabellones del predio (el Blanco y el Azul) y reunió a más de 2.000 empresas expositoras de 43 países, por encima de los 1.500 expositores de 36 países de la edición 2025.
Esa edición anterior, realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2025, había crecido más de un 33% en cantidad de visitantes y un 7% en número de productores respecto de 2024, de acuerdo con datos difundidos por la organización del evento. La directora de la feria, Malu Sevieri, definió a Brasil como un "refugio seguro" para el vino en un contexto de caída del consumo global, y el director Christian Burgos señaló que el mercado brasileño prácticamente duplicó su tamaño en los últimos diez años y batió su récord de importaciones durante tres años consecutivos.
La presencia argentina en la feria no se limita al stand del CFI: en la edición 2025 el país había participado con 101 bodegas en total, 16 de ellas bajo el paraguas de Wines of Argentina, con el respaldo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cancillería.
Brasil, mercado clave pese a los precios bajos
Brasil es uno de los principales destinos de las exportaciones vitivinícolas sanjuaninas. Según datos oficiales difundidos en el marco de la feria, las ventas externas totales de la provincia a ese mercado sumaron unos 65 millones de dólares FOB en 2025, de los cuales 41 millones correspondieron a pasas de uva, vinos fraccionados y a granel, y uva en fresco.
La participación en ProWine se da en un momento de contrastes para el sector. La vendimia 2026 permitió a San Juan sostener su volumen de cosecha pese a una caída del 8% en la producción nacional de uva, con una calidad calificada de "excelente" por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Sin embargo, los últimos datos disponibles mostraron caídas en el valor de las exportaciones de vino de la provincia, reflejo de la tensión en los precios internacionales y del sobrestock que atraviesa el sector a nivel nacional, un escenario que el propio Ministerio de Producción reconoció en coberturas recientes.
En el marco de la feria, la delegación sanjuanina mantuvo un encuentro con Raquel de Almeida Salgado, de la asociación brasileña que nuclea a los principales exportadores e importadores de alimentos y bebidas de ese país.