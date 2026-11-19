El pistacho sanjuanino "no tiene techo", según su propio productor, pero quien lo cultiva en 700 hectáreas no consigue un crédito a una tasa razonable. La alfalfa de la provincia está, en palabras de quien la exporta, "toda sobrevendida" a clientes en los Emiratos Árabes Unidos, pero ese mismo empresario reclama políticas de Estado que no cambien con cada gobierno. Y mientras el tomate sanjuanino superó a Mendoza como primer productor nacional, su industria advierte que compite, sin ninguna protección, contra pasta china subsidiada. Fue el diagnóstico compartido que dejó esta mañana el primer panel de la mesa sectorial de Agroindustria del FNS Forum, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson: cuatro sectores con crecimiento real y mercados externos a la vista, que coinciden en que su principal freno ya no es agronómico sino financiero y político.

La jornada, enmarcada en la tercera edición del FNS Forum que organiza el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación en el inicio de la Fiesta Nacional del Sol, abrió con las palabras del ministro Gustavo Fernández y del vicegobernador Fabián Martín , quien contó una anécdota personal para graficar la vulnerabilidad del productor agropecuario: de niño, en la finca familiar de cuatro hectáreas en Rivadavia, vio llorar a su padre cuando una tormenta de granizo arrasó en cinco minutos toda la cosecha de melón de un año en que el precio, por una vez, acompañaba; al siguiente, la familia volvió a plantar en la misma tierra. Martín calificó a la minería y a la agroindustria como actividades "compatibles" que crecen en paralelo en la provincia, mientras que Fernández definió a la agroindustria como el segundo complejo exportador sanjuanino, después de la minería.

El panel que siguió, moderado por Juan Rondi, reunió a Leandro García, de la empresa tomatera Almar Alimentos; a Gustavo Dorgan, de Dorgan Semillas; a Facundo Balboni, de Casa del Pistacho; y a Cristian Torres, de Solfrut, la aceitera dueña de la marca Oliovita.

García, gerente general de Almar Alimentos —la fábrica de conservas que la familia Albaladejo sostiene en San Juan desde fines de los años 30—, describió dos temporadas estancadas o en baja, tanto en cosecha como en producción. Atribuyó esa caída a la combinación de dos factores: la importación de concentrado de tomate chino, a un costo muy competitivo y con disponibilidad todo el año, y el estancamiento del consumo interno junto a una base de costos que no deja de subir. Según su cálculo, cada kilo de pasta importada equivale a ocho kilos de tomate fresco que se dejan de cosechar en el país.

García remarcó que el sector tomatero sanjuanino es, en cambio, muy competitivo: con un clima muy superior al de Mendoza, con mucho menos granizo, y rindes que rondan los 100.000 kilos por hectárea, San Juan se convirtió en la última década en la primera provincia productora de tomate para industria del país, superando a la vecina Mendoza, según datos que la propia industria viene marcando desde hace años. Su reclamo fue puntual: mientras otros países protegen de algún modo a su industria tomatera frente a la competencia china, la Argentina la dejó completamente abierta "una dinámica que no se da en ningún lugar del mundo". Como estrategia propia frente a la caída de rentabilidad, la empresa lanzó el año pasado una línea de pasata estilo italiano y una de salsas listas, y reorientó su logística hacia el comercio de proximidad para compensar la baja de los supermercados mayoristas.

Alfalfa: de San Juan a los Emiratos, con la demanda desbordando la oferta

Dorgan, al frente de Dorgan Semillas —con más de 1.000 hectáreas entre los valles de Tulum y Jáchal y 40 años produciendo semilla de alfalfa, hoy comercializada en buena parte del país—, contó que, tras participar el año pasado del Congreso Mundial de Alfalfa y viajar con una comitiva sanjuanina a la feria Gulfood de Dubái, su empresa abrió una filial en los Emiratos Árabes Unidos, hoy a cargo de su hijo. Trabajan con apenas dos clientes en ese mercado, pero la demanda, dijo, alcanzaría para absorber toda la producción de alfalfa del oeste argentino, citó como ejemplo un tambo con 200.000 vacas en ordeñe que consumiría 100 contenedores de alfalfa por día.

Dorgan describió el mercado actual como "todo sobrevendido" y explicó que San Juan se beneficia de un clima que es, a la vez, su mayor ventaja competitiva: al ser la provincia con menos lluvias del país, es la que mejor preserva la calidad del fardo, mientras productores de zonas como Córdoba no logran siquiera levantar la cosecha por las lluvias constantes. Afirmó que ni la escala de China representa un riesgo real para el negocio —"podemos sembrar 200 veces la Argentina y no le vamos a alcanzar"— y sugirió a los pequeños productores vitícolas en dificultades evaluar el reemplazo de viñedos poco rentables por alfalfa, algo que ya viene planteando en otras coberturas de este diario. Entre sus clientes constan exportadores de gran escala como Fondomonte, la empresa controlada por la firma láctea saudí Almarai, que produce alfalfa en la zona de Traslasierra, Córdoba, cerca de Villa Dolores, para abastecer sus operaciones lecheras en Arabia Saudita.

Pistacho: la apuesta de más largo plazo, con el riesgo país como principal amenaza

Balboni, de Casa del Pistacho —que llegó a San Juan en 2015 junto a sus hermanos para plantar lo que hoy describe como un proyecto integrado "de la semilla a la góndola", con vivero y planta industrial propios—, explicó que el 80% de la superficie de pistacho implantada en la provincia todavía no entró en producción, aunque los primeros resultados muestran un potencial de rinde y calidad "espectacular". San Juan concentra hoy la gran mayoría de las hectáreas de pistacho del país, en un cultivo que recién alcanza su plena producción entre el octavo y el décimo año.

Para Balboni, el mayor riesgo del sector no es agronómico sino la propia Argentina: la falta de previsibilidad institucional y el costo del financiamiento. Dijo que, pese a tener 700 hectáreas plantadas, no consigue acceder a un crédito con una tasa razonable. Advirtió además sobre productores que, sin conocer a fondo un cultivo de ciclo tan largo, cambian de variedad o de manejo antes incluso de la primera cosecha, lo que a su juicio generará mermas relevantes en los próximos años. Consultado sobre zonificación, recomendó evitar para el pistacho las zonas vitícolas de uva más temprana —de menor acumulación de frío invernal, un requisito tan importante como el calor estival para este cultivo— y fue categórico al descartar la viabilidad de expandir el pistacho hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, una idea que sin embargo ya avanza, con cautela, en localidades pampeanas como Casa de Piedra. Su consejo general a los productores, más allá del cultivo: "hay que hacer lo que se da bien, donde se da bien".

Aceite de oliva: calidad de sobra, consumo que falta

Torres, gerente comercial de Solfrut —la aceitera sanjuanina dueña de la marca Oliovita, que según datos de la propia empresa concentra alrededor del 12% del consumo nacional de aceite de oliva virgen extra y acumula más de 250 premios internacionales en 25 años—, planteó un dato paradójico: la Argentina produce entre 30.000 y 40.000 toneladas de aceite de oliva por año, pero consume apenas unas 8.000, lo que la convierte en un país exportador que, sin embargo, importa aceite fraccionado desde España, Italia y Túnez.

El problema de fondo, dijo, es el bajísimo consumo interno: 250 mililitros per cápita al año, frente a los 14 litros de Grecia o los 10 a 12 litros de España. Señaló que la categoría de aceite de oliva virgen extra está presente en solo la mitad de los puntos de venta de supermercados del país, y que Oliovita apunta a un público de entre 15 y 35 años que directamente desconoce el producto, con una estrategia que incluye más de 20 influencers. Torres comparó el caso argentino con el español —que produce entre el 60% y el 70% del aceite de oliva mundial y, pese a un modelo mucho menos intensivo que el sanjuanino, logra colocar su producto en la Argentina a precios competitivos aun con el arancel de protección del 30%— para reclamar un esquema más activo de políticas públicas, tanto de protección a la industria como de promoción del consumo, que no deje toda la tarea en manos de los privados.

Un mismo pedido: previsibilidad y crédito

Más allá de las diferencias entre los cuatro mercados, los panelistas coincidieron en un mismo diagnóstico sobre lo que hace falta para transformar el potencial en negocio concreto. Torres lo definió como el problema central: la inestabilidad de las políticas de Estado cada tres o cuatro años, que calificó de "letal" para la planificación de largo plazo, más allá de los problemas estructurales ya conocidos de caminos e infraestructura. Balboni coincidió en que el principal obstáculo concreto es el acceso al crédito a tasas razonables. García, por su parte, remarcó que la asimetría frente a las importaciones —en particular la ausencia total de protección frente a la pasta de tomate china— no tiene equivalente en ningún otro país.

Consultados por un asistente de la empresa Agroconsulta sobre cómo trabajan con los productores más chicos para sostener la eficiencia y la sostenibilidad del agua y los fitosanitarios, García explicó que Almar financia a productores de 3 a 5 hectáreas la compra de plantines y fertilizantes, y se hace cargo de toda la logística de cosecha, sin pagar nunca menos de lo pactado, aun en años de sobreoferta, como forma de sostener en el tiempo una comunidad de productores confiables. Ante una consulta de la productora vitícola Damiana Escobar sobre si existen estudios de zonificación para pistacho y alfalfa en la provincia, Balboni confirmó que existe un mapeo provincial y volvió sobre la importancia del clima como aptitud natural de cada zona, mientras que Dorgan destacó que, a diferencia del pistacho, la alfalfa se adapta a prácticamente cualquier valle de la provincia.

Al cierre, Rondi resumió tres ejes: la necesidad de sostener la eficiencia operativa y la innovación tecnológica para no perder competitividad; el enorme potencial internacional ya verificado para el pistacho, la alfalfa y el aceite de oliva, sin perder de vista el potencial del tomate como industria madura orientada al consumo interno; y, como síntesis de toda la charla, la necesidad de un trabajo conjunto entre productor e industria para sostener el crecimiento y conquistar nuevos mercados.