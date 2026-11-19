El primer panel de la Mesa Sectorial de Proveedores Mineros en el FNS FORUM 2026 sirvió como un mapa de qué búsquedas y necesidades tienen las empresas mineras en operación en cuanto a proveedores mineros. Las firmas que participaron fueron todas de proyectos en operación, con referentes de Veladero, Gualcamayo y Caleras San Juan.

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Gracias a esta condición pudieron contar cuáles son los desafíos que hoy encuentran en el ecosistema sanjuanino para cubrir sus demandas actuales y cómo creen que evolucionará el sector. Uno de los puntos que marcaron los proyectos metalíferos es que ya existen desafíos para poder contratar proveedores especializados debido a que los proyectos de cobre en construcción compiten con ellos.

Para las operadoras en actividad el desafío es distinto a aquellas que se encuentran trabajando. Conocen cuáles son los bienes y servicios que deben adquirir fuera de la provincia y qué estrategia hay para reemplazar estas compras. A su vez, nombraron cuáles son los servicios más críticos en la actualidad, en el marco del panel llamado “Empresas operando, ¿cómo se preparan para el futuro que se aproxima?”.

Patricia Higueras, responsable del área de Cadena de Suministro de Veladero dijo que en la actualidad ya se siente el impacto de los proyectos de cobre en la mina de oro más grande del país. Señaló que “hoy para contratar servicios es más complejo porque la demanda es mucho mayor, para nosotros fue desafiante”, explicó.

Gualcamayo, el proyecto de oro ubicado en Jáchal, también vivió este impacto, pero encontraron una forma de sortearlo. “Hemos visto que lo más efectivo es acompañar a los proveedores en su desarrollo, trabajamos con empresas chicas o medianas para que estén en condiciones de trabajar con nosotros y contamos con la ventaja de que la mina está a menor altura y con facilidad de infraestructura”, señaló el vocero Santiago Victoria.

Aun así, el proyecto jachallero ve un cuello de botella posible a futuro, cuando empiecen con la construcción y operación de lo que será la mina subterránea más grande de la provincia, en una escala que hoy existe a nivel local. Para esa etapa, adelantó Victoria, será necesaria la formación de empresas y trabajadores en servicios muy puntuales para el sector minero.

El caso de Calera San Juan presenta hoy más fortalezas, gracias a que el proceso de mejora y ampliación de capacidad viene haciéndose. Raúl Cabanay, gerente de la compañía que extrae cales de Sarmiento, dijo que pudieron desarrollar de forma casi íntegra proveedores del departamento y que el 90% del personal es de la misma localidad sarmientina.

Qué necesitarán los proyectos

Veladero y Gualcamayo, como proyectos metalíferos en actividad, ya conocen qué necesidades tienen y han aplicado políticas para desarrollar a sus proveedores. Además de la necesidad de especialistas en minería subterránea, el segundo proyecto apuntó a la necesidad de empezar a reemplazar ls “cosas muy particulares que hoy todavía se compran fuera de San Juan”.

Uno de esos insumos es la energía y los combustibles, que no pueden hacerse en la provincia, pero señalaron que se puede apostar por un proveedor de la logística que sea local y esto genera mayor impacto positivo en la cadena de valor. En este y otros ejemplos el foco estuvo puesto en el asociativismo.

Algo similar sucede en el caso de reactivos químicos, una industria que en San Juan todavía no se desarrolla, pero que tendrá un salto importante en la demanda en los próximos años, cuando entren en producción las minas de cobre. “El ecosistema minero fue creciendo adecuado a la escala que tenían los proyectos, ahora estamos frente a un cambio de escala y esto nos pone a pensar qué cosas nuevas se pueden sumar”, dijo Victoria.

Desde Veladero señalaron que cuentan con una necesidad específica en el sector de fundición y metalmecánica, en especial para los insumos de desgaste, piezas de la maquinaria pesada que se va dañando con el uso. “Hoy se hacen algunas sustituciones con la metalmecánica local, pero esto todavía puede crecer”, explicó Higueras.

Para generar un crecimiento sustentable, la referente de Veladero dijo que hace un tiempo implementaron un cambio en sus políticas de contratación de proveedores que no son de la provincia y los locales. Son cuatro puntos en los que piden inversión en la comunidad, políticas de integración de las mujeres, asociativismo con firmas locales si no son de San Juan y toma de mano de obra de las comunidades Iglesia y Jáchal.