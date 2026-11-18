El Hackatón Minero de Diario de Cuyo ya tiene a los tres proyectos finalistas que disputarán la definición de los premios. Las soluciones elegidas pertenecen a los ejes de Mapeo y vinculación de proveedores locales, Telemetría y asistencia segura para maquinaria pesada y Monitoreo hídrico participativo y transparencia .

Rumbo a la definición del Hackatón Minero: capacitación y mentorías para los 15 finalistas

La actividad comenzó alrededor de las 9.30 en el Salón Laprida del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ) y se extendió durante casi cuatro horas entre las exposiciones, las preguntas del jurado y la deliberación final. Cada equipo tuvo tres minutos cronometrados para defender su propuesta y otros dos minutos para responder consultas.

La consigna fue concreta: utilizar el tiempo para explicar principalmente el problema detectado y la solución desarrollada , evitando concentrar la exposición en cifras. Casi todos lograron completar sus presentaciones dentro del límite establecido y, aunque algunos se extendieron unos segundos, pudieron terminar sus argumentos frente al jurado.

Después de escuchar a todos los participantes, los evaluadores se trasladaron a un espacio de cowork para revisar las puntuaciones y debatir durante aproximadamente media hora. Antes de anunciar el resultado destacaron el nivel general de las propuestas y alentaron a quienes no quedaron entre los tres seleccionados a continuar desarrollando sus proyectos.

El jurado estuvo integrado por Matías Junco , fundador de Industria Futura; Francisco Pontoriero , fundador de Infocontrol; Valentina Mana , secretaria de la Cámara Minera de San Juan; Pablo Fernández , secretario Técnico del Ministerio de Minería; Germán Von Euw , secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; Cristian González , presidente de CASETIC; Facundo Cereceda , fundador de Cereceda y Asociados e integrante de la Comisión Directiva del CPCESJ; y Carlos Gallardo , director de Transferencia e Innovación.

González destacó el crecimiento de los proyectos tras las mentorías

Para Cristian González, presidente de CASETIC, uno de los puntos que volvió compleja la decisión fue justamente el nivel alcanzado por los participantes. El jurado no evaluó únicamente los tres minutos sobre el escenario: había recibido previamente las presentaciones y los MVP de los proyectos, lo que permitió analizar las soluciones antes del pitcheo.

“Se notó mucha preparación por parte de los concursantes y la deliberación fue un poquito difícil”, reconoció González. La evaluación contempló la exposición, las respuestas posteriores y, sobre todo, la capacidad para explicar con claridad qué problema de la minería buscaban resolver mediante una solución tecnológica.

El presidente de CASETIC también marcó una diferencia entre aquellas primeras presentaciones de los equipos y lo que finalmente mostraron este miércoles. “Hubo un cambio rotundo. Creo que fue clave el hecho de haber hecho mentoría”, sostuvo al valorar la preparación específica que recibieron antes de afrontar la instancia presencial.

Para González, además, el alcance del Hackatón no debería terminar con la premiación. La participación conjunta del sector público, cámaras empresarias, actores tecnológicos y representantes mineros puede convertir a los desarrollos en “una gran vidriera” no solo hacia San Juan, sino también hacia otras provincias donde avanza la actividad minera.

Pontoriero: “No ganar no significa que el proyecto no sirve”

La preparación previa estuvo acompañada por Francisco Pontoriero, uno de los encargados de las mentorías destinadas a mejorar la presentación de los equipos y ayudarlos a transformar sus desarrollos técnicos en propuestas comprensibles y atractivas para el jurado.

“El hecho de pitchar no es algo que por ahí se enseña comúnmente en las universidades”, explicó Pontoriero. Según señaló, después de las capacitaciones se observaron avances especialmente en la forma de presentar el problema, explicar el modelo de negocio y dimensionar el mercado potencial de cada solución.

Uno de los principales desafíos fue conseguir que los participantes no se concentraran únicamente en la tecnología. “Por ahí se centran en la solución y no tanto en el problema”, explicó. El trabajo de mentoría también buscó que pudieran medir potenciales clientes, proyectar ingresos y contar con herramientas útiles en caso de buscar inversiones fuera del concurso.

Sobre los tres proyectos elegidos, Pontoriero consideró que lograron respetar las distintas partes trabajadas durante la capacitación y desarrollar presentaciones completas y concisas. Sin embargo, remarcó que quedar afuera de la instancia final no invalida al resto.

“No ganar en este concurso no significa que el proyecto no sirve, significa simplemente que hay que rever algunas cosas” “No ganar en este concurso no significa que el proyecto no sirve, significa simplemente que hay que rever algunas cosas”

COMMA, una herramienta para conectar mejor a las PyMEs con la minería

COMMA, integrado por Alexander González, Ulises Herrera, Joaquín Femenía y Juan Cruz Cuello, compitió dentro del eje Mapeo y vinculación de proveedores locales. Su propuesta busca facilitar que las empresas sanjuaninas identifiquen si están realmente en condiciones de responder a los requerimientos incluidos en los pliegos mineros.

La plataforma compara automáticamente las exigencias de una contratación con las capacidades de cada PyME. A partir de allí puede indicar qué requisitos cumple, cuáles le faltan y sugerir alternativas como dividir un contrato en distintos lotes o conformar una Unión Transitoria de Empresas para presentar una oferta conjunta.

El equipo explicó que partió de un problema concreto: proveedores de San Juan que incluso teniendo capacidad quedan fuera de procesos frente a compañías más grandes de otras provincias. Para sus integrantes, uno de sus diferenciales fue diseñar una herramienta que no busca reemplazar los sistemas que ya utilizan las mineras, sino complementarlos, aumentando así las posibilidades de adopción.

La preparación también obligó al grupo a reformular aspectos del proyecto a pocos días del pitch. Una reunión con un proveedor del sector les dio, según contaron, un “choque de realidad” que los llevó a modificar objetivos y reorganizar prácticamente toda su exposición. El proyecto ya tiene reuniones previstas con representantes de empresas mineras y proveedores para analizar cómo continuar escalándolo después del certamen.

Alexander González, Ulises Herrera, Joaquín Femenía y Juan Cruz Cuello integran COMMA, la plataforma que busca mejorar la vinculación entre proveedores sanjuaninos y las necesidades de contratación de la minería. Daniel Arias

Chaves Corp, seguridad 360° para camiones mineros

Chaves Corp, conformado por Diego Chaves Novoa, Camila Chaves Novoa y Carlos Humberto Chaves, llegó a la definición dentro del desafío Telemetría y asistencia segura para maquinaria pesada con Safety Copilot.

El proyecto propone generar una visión virtual de 360 grados alrededor de los grandes camiones mineros, capaces de alcanzar unos seis metros de altura y presentar importantes puntos ciegos para sus operadores. El sistema combina sensores diseñados para soportar las condiciones propias de una mina y busca advertir riesgos e interacciones peligrosas con otros vehículos.

Además, plantea una implementación progresiva. En una primera etapa, el operario recibiría información mediante una tablet dentro de la cabina y, posteriormente, la tecnología podría evolucionar hacia un esquema de teleoperación, permitiendo conducir el vehículo de manera remota sin permanecer físicamente en su interior.

Para sus integrantes, la viabilidad fue uno de los aspectos que terminó diferenciando al proyecto. El equipo analizó desde la resistencia de los sensores al polvo, agua y lavado a presión hasta las conexiones necesarias para conseguir una teleoperación con baja latencia. Tras quedar entre los tres seleccionados, la intención es conseguir acompañamiento para continuar con el desarrollo más allá del Hackatón.

Camila Chaves Novoa fue la encargada de defender el proyecto de Chaves Corp durante el pitcheo. Junto a Diego Chaves Novoa y Carlos Humberto Chaves desarrolló Safety Copilot, una propuesta enfocada en mejorar la seguridad alrededor de la maquinaria pesada. Daniel Arias

AquaData, monitoreo hídrico más claro

El tercer proyecto seleccionado fue AquaData, integrado por Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Oieni, dentro del eje Monitoreo hídrico participativo y transparencia.

Su propuesta busca combinar y contrastar distintas fuentes de información sobre el agua: sensores instalados directamente en el río, controles realizados por monitores comunitarios mediante kits portátiles y análisis provenientes de un laboratorio independiente. Toda esa información sería centralizada en una plataforma para convertir datos técnicos en resultados fáciles de interpretar.

El sistema plantea mostrarlos mediante un mapa y un mecanismo visual similar a un semáforo, acompañado por un registro pensado para evitar modificaciones posteriores. Sus integrantes explicaron que el objetivo es que “cualquier ciudadano promedio pueda entender” la información que producen los distintos sensores y organismos.

Uno de sus diferenciales es la incorporación de una línea de base que permita contrastar permanentemente los datos recibidos. Cuando aparezca una diferencia significativa, el dispositivo puede tomar una muestra de agua para realizar el seguimiento correspondiente y compararla posteriormente con los análisis de laboratorio, además de publicar la información en tiempo real.

Para el equipo, reducir meses de desarrollo a solo tres minutos fue “el desafío más grande” de toda la preparación. Ahora buscarán respaldo para llevar la propuesta a una nueva etapa y conseguir que el prototipo pueda escalar después del concurso.

Santiago García, Agustín Reverendo y Emiliano Oieni integran AquaData, una propuesta que busca centralizar, contrastar y comunicar de manera sencilla información sobre el monitoreo hídrico. Daniel Arias

Los tres ya tienen $5 millones asegurados y mañana se conocerá el ganador

Con la selección de este miércoles, COMMA, Chaves Corp y AquaData ya se aseguraron un premio de al menos $5 millones cada uno. Lo que todavía resta definir es el orden final y cuál de los tres proyectos obtendrá el primer puesto.

El ganador recibirá $7 millones, mientras que los otros dos seleccionados obtendrán $5 millones cada uno, completando los $17 millones en premios previstos para esta edición del Hackatón Minero de Diario de Cuyo.

La definición será este jueves 19 de noviembre a las 10.30, durante el Forum de la Fiesta Nacional del Sol, donde se anunciará cuál de los tres proyectos ocupará el primer lugar y cómo quedarán distribuidos los restantes puestos.