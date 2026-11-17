Estará en el stand de la Cámara de Servicios Mineros y podrá conversar con personas de todas las edades. También ofrecerá juegos con premios y asesoramiento a empresarios interesados en convertirse en proveedores de la actividad minera.

Se llama Futi, tiene inteligencia artificial y estará en la Fiesta Nacional del Sol 2026 para hablar con cualquiera que se acerque. Desde un niño de ocho años hasta un adulto mayor o un empresario interesado en ingresar al sector minero podrán interactuar con este agente tecnológico, que funcionará en el stand de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI).

La propuesta fue desarrollada por la empresa sanjuanina Industria Futura y apunta a ofrecer una experiencia interactiva que combine entretenimiento, tecnología y conocimiento sobre la minería. Para utilizarlo, los visitantes deberán escanear un código QR, colocarse los auriculares y comenzar a conversar con Futi, según explicó Matías Lahoz, cofundador de la empresa desarrolladora, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

A partir de esa interacción, el sistema podrá adaptar sus respuestas según los intereses y las preguntas de cada persona. Si el visitante no está interesado en la actividad minera, Futi podrá proponerle participar de un juego con premios. En cambio, quienes tengan interés en conocer más sobre el sector o estén pensando en desarrollar un emprendimiento vinculado a la minería podrán utilizarlo como una herramienta de consulta.

La inteligencia artificial estará preparada para responder preguntas relacionadas con el ingreso a la actividad, los requisitos que solicitan las operadoras mineras para cotizar servicios y los pasos necesarios para poner en marcha una empresa proveedora. También podrá orientar a quienes busquen saber cómo prepararse para trabajar con los grandes proyectos que se desarrollan en San Juan.

"Si tenés una empresa y estás pensando en armarte para venderle a la minería, le podés preguntar lo que quieras: cómo me preparo, qué me piden las operadoras mineras para cotizar, por dónde arranco para armar una empresa", explicó Lahoz.