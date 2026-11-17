El proyecto minero Los Azules trasladará a 36 trabajadores desde Candadito hacia Calingasta para concentrar las tareas en sectores críticos del camino.

El Proyecto Los Azules anunció una reorganización de sus actividades logísticas y operativas en Calingasta. Durante las próximas semanas, los trabajos que actualmente se coordinan desde el campamento Candadito pasarán a organizarse desde la localidad, en una decisión vinculada con los cambios en las condiciones del camino de acceso ante la llegada del deshielo.

La medida contempla el traslado de los 36 trabajadores que actualmente permanecen en Candadito, quienes continuarán desarrollando sus tareas desde Calingasta. El operativo se realizará de manera planificada, en vehículos livianos y durante el día, con salidas previstas para las primeras horas de la mañana. La supervisión de Caminos y el equipo de Seguridad coordinarán el recorrido y mantendrán comunicación permanente durante el trayecto.

Candadito funciona como campamento logístico y cumple tareas de apoyo y relevo para el personal y los equipos. Está ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar, a 54 kilómetros de Villa Calingasta y a 79 kilómetros de Barreal. Según informó la empresa, sus instalaciones se encuentran en buenas condiciones, con abastecimiento asegurado de agua, alimentos y combustible, mientras que el camino permanece operativo.

Obras para sostener el avance de Los Azules La reorganización apunta a concentrar los trabajos en los sectores más bajos del camino de acceso, donde las condiciones pueden modificarse con el deshielo. En ese marco, durante las próximas semanas se intervendrá la alcantarilla del kilómetro 0, sobre el río Calingasta, y se reforzarán los puntos críticos del tramo comprendido entre Barrialito y ese sector.

En paralelo, avanzará la ingeniería del puente del bypass, con el objetivo de comenzar la prefabricación de sus vigas principales en la comunidad. Esta etapa también busca generar oportunidades laborales para los vecinos de Calingasta.