La definición del Hackatón Minero de Diario de Cuyo tendrá este miércoles 18 de noviembre una instancia decisiva: 14 proyectos deberán defender en apenas tres minutos de pitcheo las soluciones que desarrollaron durante las últimas semanas frente al jurado, en una jornada que pondrá a prueba la capacidad de cada equipo para sintetizar y presentar su propuesta.

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La jornada tendrá además un cambio importante respecto de la planificación inicial. La presentación comenzará a las 9 de la mañana y ya no se realizará en el CECI, sino en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), en el Salón Laprida , según confirmó a DIARIO DE CUYO Cristian González, presidente de CASETIC y uno de los referentes de la organización.

El certamen había llegado hasta esta instancia con 15 equipos finalistas , tres por cada uno de los cinco desafíos propuestos para encontrar soluciones tecnológicas aplicables a la minería sanjuanina. Sin embargo, uno de los proyectos se bajó a último momento, por lo que finalmente serán 14 los que se presentarán ante el jurado. La competencia había comenzado con 134 equipos inscriptos.

Cada equipo tendrá un único representante sobre el escenario. Aunque la mayoría de los grupos está integrada por entre tres y cinco personas y reúne perfiles interdisciplinarios, será una sola la encargada de condensar en tres minutos semanas de trabajo, mentorías y desarrollo del prototipo.

“ El pitcheo es una presentación tanto de apoyo visual con una PPT como verbal de cómo vender su propuesta de producto ”, explicó González en diálogo con DIARIO DE CUYO. En ese breve período deberán describir cuál es el problema detectado, qué solución desarrollaron y de qué manera esa herramienta podría aplicarse concretamente.

La preparación para ese momento fue uno de los puntos centrales de las mentorías que recibieron los finalistas. Según detalló el presidente de CASETIC, se trabajó especialmente sobre la construcción de un pitch deck enfocado en el jurado y en la necesidad de practicar la exposición para aprovechar al máximo el tiempo disponible.

No alcanzará únicamente con mostrar una buena idea. Entre los aspectos que serán observados aparecen la presentación del equipo, el problema o “punto de dolor” que buscan resolver, la solución propuesta, la existencia de competidores, el potencial mercado y si la herramienta puede utilizarse únicamente en minería o también trasladarse a otras industrias.

“Se va a evaluar cómo presentan la solución”, resumió González. A eso se sumará la viabilidad de cada desarrollo, la posibilidad real de llevarlo a la práctica y el desempeño del representante frente al jurado.

El jurado llegará con los proyectos analizados

La evaluación tampoco comenzará cuando el primer participante suba al escenario. Los equipos tienen plazo durante este martes para remitir la documentación definitiva, que incluye la presentación en PPT, una descripción del proyecto y el MVP producto mínimo viable— de la solución desarrollada.

Ese material será entregado previamente a los evaluadores. “El jurado ya llega con un análisis previo de la documentación entregada”, explicó González. Eso permitirá que quienes evalúen conozcan de antemano el funcionamiento de cada propuesta y utilicen la exposición presencial para profundizar sobre aquellos puntos que consideren necesarios.

La instancia de mañana combinará entonces dos miradas: por un lado, el desarrollo técnico y el prototipo construido durante estas semanas; por otro, la capacidad del equipo para explicar, defender y demostrar el potencial de la solución ante quienes deberán compararla con las demás propuestas.

Participarán de la evaluación referentes vinculados con CASETIC, CASEMI, la Cámara Minera de San Juan, la Cámara de Servicios Mineros, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Diario de Cuyo, entre otros representantes de las instituciones que forman parte de la iniciativa.

Cuenca Viva se bajó y no habrá reemplazante

La principal novedad de último momento será la ausencia de uno de los 15 finalistas inicialmente seleccionados. González confirmó a este medio que Cuenca Viva, representado por Alfredo Mazueco, decidió retirarse de la competencia poco antes de la presentación. El proyecto pertenecía al desafío Monitoreo hídrico participativo y transparencia, que de esta manera será la única categoría que llegará a la instancia de pitch con dos representantes en lugar de tres.

La organización había establecido suplentes cuando realizó la selección original. Sin embargo, esta vez se decidió no convocar a uno de ellos por el escaso margen disponible antes de la instancia presencial.

“Cuando fueron seleccionados los 15, designamos suplentes. Pero en este caso había confirmado y se dio de baja muy poco antes”, explicó González. “Cuando fueron seleccionados los 15, designamos suplentes. Pero en este caso había confirmado y se dio de baja muy poco antes”, explicó González.

Incorporar ahora otro proyecto implicaría colocarlo en condiciones diferentes frente a quienes atravesaron las mentorías y toda la preparación específica para el pitch.

“Por una cuestión logística no habrá reemplazo. Si bien había suplentes en cada categoría que los jurados designaron en su momento, por la premura es muy difícil subir ahora un candidato porque no tuvo la misma preparación que el resto”, agregó.

Los cinco desafíos que llegan a la definición

Los proyectos que se presentarán este miércoles fueron desarrollados para responder a cinco problemáticas concretas vinculadas con la minería:

Monitoreo hídrico participativo y transparencia.

Entorno educativo para la gestión de cuencas.

Mapeo y vinculación de proveedores locales.

Trazabilidad de la inversión social.

Telemetría y asistencia segura para maquinaria pesada.

La convocatoria había dejado inicialmente tres finalistas por categoría después de recibir propuestas de estudiantes, profesionales, emprendedores, empresas y equipos vinculados con distintas universidades. Entre los seleccionados también existen grupos conformados por integrantes de diferentes disciplinas e instituciones, una característica que González destacó como uno de los puntos particulares de esta edición.

Tras las exposiciones, el jurado deliberará sobre las propuestas y quedarán definidos los tres proyectos mejor evaluados. Los resultados no se anunciarán inmediatamente sobre el escenario: la premiación se realizará el 19 de noviembre, con la participación prevista de autoridades provinciales y representantes de las instituciones organizadoras.

Allí estarán en juego los $17 millones en premios: $7 millones y una capacitación avanzada en Inteligencia Artificial de Digital House para el primer puesto, mientras que el segundo y el tercero recibirán $5 millones cada uno.

La presentación de este miércoles será, antes de esa premiación, el último filtro: 14 equipos, un representante por proyecto y apenas tres minutos para demostrar que una idea nacida frente a un desafío minero puede convertirse en una solución aplicable.