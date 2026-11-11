"MineraPrep", la aplicación que nació en San Juan para ayudar a quienes buscan trabajo en la minería

Conseguir trabajo en la minería es sin duda una de las principales aspiraciones que tienen gran parte de los sanjuaninos hoy en día. Sin embargo, el sumarse a los proyectos mineros requiere preparación, conocimientos técnicos y, en muchos casos, superar entrevistas en las que pueden aparecer preguntas sobre seguridad, mecánica o manejo de herramientas. Identificando esa necesidad como punto de partida, el sanjuanino Francisco Tejada desarrolló MineraPrep , una aplicación gratuita que permite practicar y aprender antes de presentarse a una búsqueda laboral en el sector.

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El licenciado en Sistemas comenzó a desarrollar aplicaciones gratuitas con el objetivo de brindar servicios útiles para la comunidad. El simulador surgió hace aproximadamente un mes y es ideal para quienes aspiran a sumarse a algún proyecto minero como empleado directo. “El objetivo de las aplicaciones es, más que nada, ayudar a los sanjuaninos dando un mejor servicio. La idea de hacer aplicaciones gratuitas para la comunidad surgió hace un mes aproximadamente” , contó Tejada a DIARIO DE CUYO.

MineraPrep no funciona como un examen oficial de ingreso ni está vinculada a ninguna empresa minera . Se trata de una herramienta de práctica que busca ayudar a los usuarios a repasar conceptos, reconocer sus conocimientos y llegar mejor preparados a una entrevista laboral.

La aplicación propone una evaluación de 20 preguntas aleatorias sobre distintos temas que deben responderse en 20 minutos. Al finalizar, el usuario obtiene un resultado con la cantidad de respuestas correctas y una explicación de cada pregunta, incluidas aquellas que se respondieron de manera incorrecta.

La idea es que la experiencia no se limite a medir cuánto sabe una persona, sino que también le permita aprender durante el proceso. De esta manera, puede identificar qué temas necesita reforzar y volver a practicar.

“Si bien no hay un examen para ingresar a la minería, es un simulador de preguntas teóricas y técnicas para llegar mejor preparado a las entrevistas. Entiendo que pueden hacer preguntas técnicas tanto para operadores como para personas que manejan maquinaria. El usuario juega con el simulador y, a la vez, aprende. Ese es el objetivo: entrenar y aprender”, explicó el desarrollador.

El contenido abarca seis áreas: seguridad e higiene, razonamiento lógico, matemática básica, mecánica y herramientas, primeros auxilios y conocimientos generales de minería. Las preguntas están pensadas para abordar desde el reconocimiento de riesgos hasta la resolución de ejercicios sencillos y conceptos relacionados con el trabajo en el sector. Cada área reúne preguntas específicas para que los usuarios puedan practicar distintos conocimientos que podrían resultar útiles al momento de buscar empleo.

Seguridad e higiene: incluye 10 preguntas sobre elementos de protección personal, señalización, riesgos y emergencias.

Razonamiento lógico: propone 10 preguntas sobre series, analogías y deducción.

Matemática básica: contempla 10 preguntas sobre porcentajes, regla de tres y unidades de medida.

Mecánica y herramientas: reúne 10 preguntas sobre herramientas, motores y mediciones.

Primeros auxilios: contiene 8 preguntas sobre cómo actuar ante un accidente.

Conocimientos de minería: incluye 8 preguntas sobre términos y etapas de la actividad.

Para elaborar el material, Tejada recurre a información disponible en internet, contenidos vinculados con entrevistas técnicas del sector y herramientas de inteligencia artificial que le permiten organizar y desarrollar las preguntas.

Así, por ejemplo, en seguridad e higiene, el simulador toma como referencia la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Decreto 249/2007, que establece el reglamento de higiene y seguridad para la actividad minera, y la norma IRAM 10005 sobre colores y señales de seguridad.

En primeros auxilios, utiliza como referencia guías de la Cruz Roja Argentina y del Ministerio de Salud de la Nación, junto con recomendaciones internacionales de reanimación. Para minería, mecánica, matemática y razonamiento, incorpora conocimientos generales de la actividad, de taller y de nivel secundario.

Tejada aclaró que el contenido tiene una finalidad orientativa. Cada empresa define sus propios exámenes, temarios y criterios de aprobación, por lo que practicar con la aplicación no garantiza el ingreso ni reemplaza una capacitación específica.

Una herramienta gratuita que empezó a sumar usuarios

Aunque MineraPrep lleva poco tiempo disponible, la respuesta inicial fue positiva. Según contó Tejada, durante su primera semana de funcionamiento consiguió alrededor de 60 usuarios activos, un número que espera ampliar para que más personas puedan acceder a la práctica.

También recibió comentarios a través de sus redes sociales de usuarios que encontraron útil la propuesta. “Se pide mucha preparación y mano de obra. Es un simulador que la gente puede usar para mejorar sus capacidades en conocimiento técnico”, señaló Tejada sobre el objetivo de la herramienta.

La iniciativa apunta especialmente a quienes están dando sus primeros pasos en la búsqueda de empleo minero y no saben bien por dónde comenzar a prepararse. Con una computadora o un teléfono y conexión a internet, pueden realizar ejercicios, reconocer sus fortalezas y detectar qué contenidos necesitan estudiar.

La aplicación está disponible de manera gratuita y no requiere registro. Quienes quieran probarla pueden ingresar directamente al sitio: https://mineraprep.vercel.app/