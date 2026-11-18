iEl proyecto minero Vicuña avanza con nuevas obras de infraestructura en San Juan. La compañía adjudicó la construcción de tres campamentos para el Corredor Norte , que tendrán capacidad para alojar a un total de 1.350 trabajadores que participarán de las tareas de construcción en zonas alejadas.

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Las instalaciones estarán distribuidas en tres sectores: Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita . Cada campamento podrá recibir hasta 450 personas y contará con los servicios necesarios para garantizar el alojamiento y el funcionamiento independiente de las operaciones.

Según informó la empresa mediante un comunicado, los contratos fueron asignados luego de un proceso de licitación competitiva , que incluyó evaluaciones técnicas y comerciales. Los trabajos deberán estar finalizados durante el primer y segundo trimestre de 2027 .

En cuanto a las empresas responsables, el campamento de Piedras Pintadas estará a cargo de Modular Homes , firma con presencia en San Juan y experiencia en la fabricación modular y el desarrollo de instalaciones para las industrias minera y energética.

Por su parte, BMI Constructora , empresa argentina especializada en infraestructura y minería, tendrá a su cargo la construcción de los campamentos de La Jarilla y La Majadita .

Las instalaciones incluirán unidades de alojamiento modulares, comedores, cocinas, espacios recreativos, oficinas e instalaciones médicas. También dispondrán de sistemas de generación y distribución de energía, plantas de tratamiento de agua y efluentes, almacenamiento de combustible y otras estructuras de apoyo.

Uno de los aspectos destacados del esquema de construcción será la combinación de fabricación modular fuera del sitio y posterior ensamblaje en el lugar. De acuerdo con Vicuña, esta metodología permitirá reducir los tiempos de ejecución y los riesgos asociados al desarrollo de las obras.

Además de la infraestructura necesaria para el Corredor Norte, las adjudicaciones tendrán impacto en el mercado laboral y empresarial de la provincia. La compañía estima que durante la etapa de construcción se generarán más de 470 nuevos puestos de trabajo directos, junto con oportunidades para contratistas y proveedores sanjuaninos.

Con estos tres campamentos, Vicuña busca garantizar la capacidad de alojamiento y los servicios de apoyo necesarios para avanzar con las próximas etapas de construcción del Corredor Norte, una infraestructura clave para el desarrollo de sus operaciones mineras en San Juan.