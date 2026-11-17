La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este martes el proyecto del Ejecutivo provincial que establece el mecanismo para administrar los US$ 250 millones aportados por la empresa minera Vicuña. La iniciativa consiguió 22 votos afirmativos, siete abstenciones y dos negativos, en una sesión especial que dejó una seña: el oficialismo reunió los respaldos necesarios con sus aliados y el respaldo de los alfiles de Juan Carlos Abarca, de Albardón: Cristina López y Pedro Albagli.

El proyecto contempla la aprobación del contrato de fideicomiso entre la Provincia y el Banco de San Juan, que tendrá a su cargo administrar los recursos y garantizar que se destinen exclusivamente a las obras comprometidas. El mecanismo comprende el circuito completo, desde los llamados a licitación y la selección de las empresas adjudicatarias hasta la certificación y el pago de cada etapa.

En términos políticos, el resultado mostró tres posicionamientos. El oficialismo de Producción y Trabajo consiguió sacar adelante la propuesta con el acompañamiento de sus aliados, entre los que tuvo un papel importante el bloque Bloquista. El Justicialismo se abstuvo en bloque, mientras que San Juan Vuelve expresó el rechazo con sus dos votos negativos.

Durante el debate, el diputado oficialista Andrés Castro defendió la iniciativa y la definió como "el eslabón que faltaba", en referencia a la herramienta que permitirá ordenar la administración y ejecución de los fondos comprometidos por la minera.

Desde el peronismo, la diputada Marisa López cuestionó las condiciones del contrato y sostuvo que "carece de transparencia respecto de otros fideicomisos". En su planteo, marcó una diferencia con mecanismos anteriores, en los que se exigía una auditoría anual que debía ser remitida a la Cámara de Diputados.

También se expresó en esa línea el diputado Castañeda, exintendente de Calingasta, quien explicó su postura crítica con una frase que dejó en evidencia sus reparos: "Me abstengo, pero debería votar en contra".

Por su parte, el rechazo de San Juan Vuelve tuvo como principal expositor al diputado Mario Herrero, quien dedicó 27 minutos a fundamentar la posición de su espacio frente al proyecto del Ejecutivo.

La sesión también registró cinco ausencias. No estuvieron los justicialistas Omar Ortiz, Miguel Vega, Fernando Paredes (justificada por su reunión con él Consejo de la Magistratura) y Eduardo Cabello, además de Franco Aranda, del Frente Renovador, que viajó a ver a Sergio Massa en el acto en Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, el Gobierno de Marcelo Orrego consiguió darle respaldo legislativo al instrumento financiero que había acordado con el Banco de San Juan el pasado 7 de octubre. La aprobación representa un paso institucional para poner en marcha el esquema de administración de los US$ 250 millones, aunque el debate dejó en evidencia que el consenso político no fue completo: el Bloquismo y los aliados acompañaron, el PJ eligió abstenerse y San Juan Vuelve votó en contra.