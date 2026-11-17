Sergio Massa encabeza un encuentro del peronismo bonaerense en San Fernando para debatir la unidad del espacio opositor, sin la presencia de Axel Kicillof.

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Una importante reunión de referentes del peronismo se lleva adelante en San Fernando, provincia de Buenos Aires, con el objetivo de debatir la unidad del espacio opositor de cara al futuro. El encuentro cuenta con la presencia de figuras clave como Sergio Massa, los exgobernadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora, y otros dirigentes del Frente Renovador, Peronismo Federal y la Liga de Intendentes para consolidar una estrategia común.

La convocatoria, organizada en el Teatro Otamendi con Luis Andreotti como anfitrión, busca consolidar una estrategia común y explorar las posibilidades de sumar apoyos de cara a futuras competencias. Se esperaba la asistencia de diputados nacionales como Natalia De la Sota y Miguel Ángel Pichetto, además de intendentes y representantes de La Cámpora.

En medio de las tensiones internas y las diferentes visiones sobre el rumbo del espacio, la ausencia de Axel Kicillof y su sector se destaca como un punto de debate. Si bien algunos dirigentes bregan por la amplitud y la inclusión, otros señalan que el gobernador bonaerense prefiere competir con un frente más acotado.

La ausencia de Axel Kicillof y las críticas internas La no invitación de Axel Kicillof y sus seguidores generó comentarios, incluso desde otros sectores del peronismo. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, expresó su desacuerdo con la postura de no sumar a todos los sectores, argumentando la necesidad de generar consensos amplios para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

En el entorno de Kicillof, por su parte, se defienden las estrategias que los llevaron a gobernar la provincia durante siete años, incluyendo una reelección, y se enorgullecen de haber sorteado dificultades sin causas de corrupción. Sin embargo, algunos seguidores expresan la necesidad de mayor empatía y apertura.