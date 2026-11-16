El diputado Guillermo Michel será propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura con el respaldo de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Guillermo Michel fue propuesto para integrar el Consejo de la Magistratura tras encuentro de Cristina Kirchner y Massa.

El peronismo definió su estrategia para la integración del Consejo de la Magistratura. Tras un encuentro entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, el diputado Guillermo Michel fue propuesto para ocupar la banca que corresponde al bloque peronista en el organismo encargado de designar magistrados federales.

Michel, quien se desempeñó como funcionario de la AFIP durante la presidencia de Alberto Fernández, suma experiencia en gestión estatal y vínculos con el ámbito judicial. Su postulación busca reforzar la presencia del peronismo en un órgano clave, a semanas de una cumbre entre la ex mandataria y Massa en su departamento de San José 1111.

La designación de Michel se da en el marco de la renovación de autoridades del Consejo de la Magistratura, tras la elección de abogados y jueces. En Diputados, la primera minoría, La Libertad Avanza, propondrá dos consejeros, mientras que el PJ contará con este representante. La cuarta silla parlamentaria sigue en disputa.

Guillermo Michel y su trayectoria en la administración pública La incorporación de Guillermo Michel, representante de Entre Ríos y quien fuera titular del ARCA durante la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, amplía la intervención de CFK en el frente judicial del peronismo. La ex presidenta impulsó un perfil profesional con trayectoria en la administración pública y relaciones construidas dentro del Poder Judicial.

El escenario en el Senado es distinto, donde el bloque peronista, con la incorporación del riojano Fernando Rejal, consolidó su posición como primera minoría. Esto les permite nominar a dos integrantes del Consejo: el senador Eduardo “Wado” de Pedro y la legisladora Florencia López. La elección de nombres peronistas fue resultado de un acuerdo entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.