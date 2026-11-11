La ONU postergó el análisis del reclamo de Cristina Kirchner para ser candidata en 2027

Cristina Kirchner sufrió un revés provisorio en su estrategia para recuperar la posibilidad de presentarse a elecciones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró sus sesiones ordinarias de noviembre sin tratar el reclamo que presentó la ex mandataria para que se revisen los efectos de su condena en la causa Vialidad y se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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De esta manera, la presentación ante Naciones Unidas quedará postergada, al menos, hasta marzo de 2027, cuando el organismo retome su período de sesiones. La demora representa un obstáculo para los planes electorales de la ex presidenta, quien manifestó que no descarta competir en los próximos comicios presidenciales si recupera sus derechos políticos.

La defensa de CFK, integrada por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, solicitó una medida provisional para suspender los efectos de la condena que le impide presentarse a cargos públicos. El planteo fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El procedimiento contempla el traslado de la denuncia al Estado involucrado, la recepción de observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del reclamo y una posterior respuesta de la defensa. Se trata de un trámite que habitualmente puede extenderse entre dos y tres años.

Los abogados consideran que las medidas cautelares solicitadas junto con la presentación pueden ser evaluadas en cualquier momento, sin necesidad de esperar el desarrollo completo del proceso.

El argumento central apunta a que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada del derecho a votar y ser elegida. Además, la defensa sostiene que se vulneró el derecho a un juicio justo y cuestiona que se le haya atribuido responsabilidad penal por actos de gestión administrativa que, según su planteo, no le correspondían en el marco constitucional.

También denunció presuntas irregularidades en la intervención de los tribunales. Entre ellas, mencionó maniobras de asignación de expedientes conocidas como forum shopping, supuestos vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes opositores y cuestionamientos a la integración de la Corte Suprema que confirmó la condena.

Los límites de la intervención internacional

La sentencia en la causa Vialidad condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En cumplimiento del fallo, fue excluida del padrón electoral y actualmente cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111.

Los cuestionamientos de la defensa fueron analizados durante las distintas instancias de revisión judicial. Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena y cerró las vías disponibles dentro de la Justicia argentina.

En ese escenario, el recurso ante la ONU aparece como una alternativa internacional. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos no funciona como una cuarta instancia judicial ni tiene facultades para revocar directamente una sentencia argentina. Sus pronunciamientos pueden incluir recomendaciones dirigidas al Estado.

La estrategia electoral y la disputa con Axel Kicillof

La expectativa de una medida favorable de Naciones Unidas también se vincula con la disputa política que Cristina Kirchner mantiene con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La ex mandataria busca recuperar la posibilidad de competir electoralmente pese a la restricción impuesta por la sentencia o, en su defecto, conservar capacidad de negociación sobre la conformación de las listas de una eventual oferta opositora.

En medio de la demora del organismo internacional, una delegación de dirigentes kirchneristas viajó a Washington para reunirse con representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El grupo mantuvo encuentros con Pramila Jayapal y Jesús "Chuy" García, referentes del Caucus Progresista del Partido Demócrata.