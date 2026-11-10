La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner para volver a ser candidata y la espera se estira a 2027

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas terminó su último período ordinario de sesiones de 2026 sin emitir una resolución pública sobre el planteo presentado por Cristina Kirchner para cuestionar su condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua que le impide ocupar cargos públicos. El organismo cerró sus deliberaciones el 6 de noviembre y su próxima reunión está prevista para marzo de 2027, por lo que la estrategia internacional de la expresidenta seguirá, por ahora, sin una definición.

La defensa había depositado expectativas en obtener algún avance durante esta sesión, particularmente sobre las medidas cautelares solicitadas para intentar recuperar los derechos políticos de la exmandataria de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, el Comité no comunicó ni la admisión definitiva del caso ni una decisión sobre esas medidas urgentes. Eso no equivale a un rechazo: el expediente continúa abierto y el procedimiento puede extenderse durante un período prolongado.

La próxima sesión ordinaria del Comité está prevista entre el 1 y el 19 de marzo de 2027 , a pocos meses del calendario electoral argentino. Desde el entorno de Cristina Kirchner sostienen, no obstante, que una cautelar podría ser analizada antes por su carácter urgente. Las propias reglas del organismo contemplan la posibilidad de solicitar medidas provisionales en cualquier momento después del registro de una comunicación y antes de que exista una decisión sobre el fondo, siempre que se busque evitar consecuencias irreparables sobre los derechos denunciados.

El planteo fue llevado adelante por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ante el Comité de Derechos Humanos, órgano integrado por expertos independientes encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La presentación original fue posteriormente ampliada el 29 de septiembre con una adenda que incorporó nuevos argumentos y pedidos cautelares.

Uno de los puntos centrales es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta en la causa Vialidad. La defensa sostiene que esa sanción afecta de manera desproporcionada los derechos políticos de Cristina Kirchner y busca que pueda volver a presentarse como candidata mientras el organismo analiza el reclamo de fondo. También cuestionó aspectos del debido proceso, la imparcialidad de los tribunales y las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme esa sentencia el 10 de junio de 2025 al rechazar los recursos presentados contra la condena. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La advertencia de la ONU: el trámite puede demorar años

Antes del cierre de las sesiones, el propio Comité ya había enfriado las expectativas de una resolución rápida. Ante una consulta periodística, indicó que, debido al volumen de comunicaciones que tiene pendientes, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo de un caso puede tardar varios años y aclaró que una definición sobre la presentación de la expresidenta no era inminente.

La diferencia es importante. Una cosa es la decisión definitiva sobre si existieron violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que puede requerir años de intercambio entre las partes, y otra son las medidas provisionales que el Comité puede solicitar durante el procedimiento. Según sus reglas, esas cautelares no anticipan una decisión sobre la admisibilidad ni sobre el fondo del reclamo.

Durante la sesión que concluyó el viernes, el organismo resolvió decenas de comunicaciones individuales y dejó otras pendientes por falta de tiempo, aunque en su balance público no identificó específicamente el expediente de Cristina Kirchner entre los casos postergados. Hasta ahora tampoco existe una comunicación pública del Comité que confirme que haya concedido alguna de las medidas solicitadas por su defensa.

La candidatura de 2027, en el centro de la estrategia

El calendario agrega presión al reclamo. Cristina Kirchner volvió a manifestar recientemente su intención de competir electoralmente si logra recuperar sus derechos políticos. Consultada sobre una eventual candidatura presidencial en 2027, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Por eso, una eventual medida relacionada con la inhabilitación tiene relevancia política inmediata, aunque no significaría automáticamente que la condena argentina quede anulada. El Comité de Derechos Humanos no funciona como una instancia superior de la Corte Suprema argentina y sus pronunciamientos se producen dentro del sistema internacional de protección de derechos humanos. Las reglas de Naciones Unidas establecen, además, que una medida provisional no supone que el organismo ya haya determinado la existencia de una violación.

Mientras tanto, la situación judicial de la expresidenta no cambia: la sentencia de Vialidad continúa firme y la inhabilitación perpetua sigue vigente. La expectativa ahora se traslada hacia marzo de 2027, salvo que antes el Comité decida pronunciarse sobre alguna de las medidas urgentes reclamadas por la defensa.