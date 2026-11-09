    • 9 de noviembre de 2026 - 12:27

    El Senado fijó fecha para la audiencia del mendocino Gassull, el elegido de Milei para el Juzgado Federal N° 1 de San Juan

    El postulante mendocino fue seleccionado por el presidente Javier Milei para asumir en un tribunal clave —vacante desde 2022— que tramita las causas penales de fuero federal y fiscaliza de manera exclusiva los procesos electorales en la provincia.

    IMG-20260928-WA0043
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El proceso institucional para cubrir la vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Juan dio un paso determinante tras confirmarse la citación oficial para su evaluación parlamentaria. La Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación hizo pública la convocatoria a audiencia pública para el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, fecha en la que se tratará en el Salón Azul del Palacio Legislativo el pliego del abogado mendocino Gonzalo Gassull.

    Leé además

    el senado define el futuro de la ley contra la ludopatia infantil tras el anuncio de patricia bullrich

    El Senado define el futuro de la ley contra la ludopatía infantil tras el anuncio de Patricia Bullrich
    santiago pena promete presentarse al juicio politico tras rechazo del senado a su pedido de prorroga

    Santiago Peña promete presentarse al juicio político tras rechazo del Senado a su pedido de prórroga

    La nominación de Gassull responde a la decisión del presidente Javier Milei de elegir al actual funcionario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza para encabezar una oficina judicial de altísima sensibilidad política e institucional. Tal como lo había adelantado DIARIO DE CUYO, el postulante mendocino era la alternativa preferida de la administración central por sobre los candidatos oriundos de San Juan que integraban la terna confeccionada por el Consejo de la Magistratura.

    El juzgado que pretende ocupar Gassull permanece vacante desde 2022, momento en que se produjo la jubilación del juez Miguel Ángel Gálvez. Desde entonces, el despacho fue administrado a través de subrogancias temporales, situación que el Gobierno nacional busca normalizar.

    La trascendencia de este nombramiento radica en que la dependencia cuenta con una doble competencia fundamental: por un lado, investiga y juzga los delitos penales de fuero federal, y por el otro, ejerce la competencia electoral exclusiva en todo el territorio provincial. Por este motivo, la ratificación de una autoridad titular resulta un elemento crítico para la organización y fiscalización de los comicios legislativos y presidenciales previstos para el año 2027.

    Con la publicación de la citación, el cronograma legislativo establece que la Comisión de Acuerdos habilitará el Registro de Observaciones del 12 al 18 de noviembre inclusive. En este período se recibirán de manera presencial o digital todas las preguntas, objeciones y comentarios sobre la idoneidad y los méritos del candidato.

    Posteriormente, el 27 de noviembre, Gassull deberá defender su postulación en la audiencia pública a las 10 de la mañana, paso previo para que su pliego sea votado en el recinto de la Cámara Alta y se resuelva si finalmente asume como el nuevo juez federal penal y electoral de la provincia de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cámara de Senadores.

    El Senado dio dictamen a la nueva ley de Discapacidad y buscará aprobarla el 19 de noviembre

    Senado. Imagen ilustrativa.

    El Senado aprobó el nuevo régimen de inversiones para proveedores mineros

    Senado de la Nación Argentina.

    Salud Mental: el Senado aprobó la reforma tras las concesiones de Bullrich a los aliados

    La jueza María Servini de Cubría, más conocida como la jueza Barú Budú Budía.-

    Las perlitas de la rosca en San Juan: el católico que no quiere "otro Alberto"; la referente de Bullrich que responde a Peluc; y el pedido de la jueza Barú Budú Budía

    Por Fernando Ortiz