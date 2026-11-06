El Senado define el futuro de la ley contra la ludopatía infantil tras el anuncio de Patricia Bullrich

En un sorpresivo giro político, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que en las "próximas semanas" se pondrá en debate el proyecto de ley para frenar y sancionar la ludopatía infantil. La declaración generó fuerte repercusión en el arco político, dado que ocurre a muy pocos días de la llegada del Papa León XIV a la Argentina y tras constantes reclamos de la Iglesia Católica y sectores de la oposición para evitar que la iniciativa venza.

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"La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites", publicó la senadora en sus redes sociales para dar a conocer la postura oficial del bloque.

El mensaje causó asombro en los pasillos de la Cámara alta, donde el texto aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 permaneció paralizado durante casi dos años por decisión del propio Gobierno nacional.

A pesar del anuncio, el margen de acción legislativo es acotado. La próxima semana la actividad en el Congreso de la Nación será prácticamente nula debido a la logística por la llegada del Sumo Pontífice, sumado al asueto por el Día del Empleado Legislativo. De este modo, al cuerpo legislativo solo le restan las dos últimas semanas de noviembre antes de dar por finalizado el periodo de sesiones ordinarias. Si bien la media sanción de la Cámara baja mantendrá formalmente su validez hasta el 28 de febrero, si el Poder Ejecutivo no dispone incluir el tema en el temario de eventuales sesiones extraordinarias, el proyecto perderá estado parlamentario.

Durante 2025, la comisión cabecera de Salud, conducida por la senadora peronista Lucía Corpacci, encabezó jornadas informativas con especialistas pero no logró avanzar hacia un dictamen conjunto debido a la falta de acompañamiento de las comisiones conducidas por el oficialismo (Justicia y Asuntos Penales, y Legislación General).

Actualmente, esas comisiones estratégicas están en manos de legisladores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

Tras el anuncio de Bullrich, la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade —quien lideró la redacción y debate del proyecto en Diputados—, cruzó con dureza a la senadora oficialista. "Patricia, 'en las próximas semanas' se deja caer la media sanción de Diputados. Un trabajo transversal, logrado a conciencia e impermeable a intereses espurios. En dos años que eso duerme en el Senado, muchas vidas hubiéramos preservado", cuestionó la legisladora.

En esa misma línea, la dirigencia opositora recordó que en mayo pasado el Gobierno había enviado una propuesta propia que, según la Coalición Cívica, "lo único que propone es proteger el negocio del juego online legal".

El reclamo para que la ley no caduque sumó un actor clave: la Conferencia Episcopal Argentina. Mediante comunicados y cartas dirigidas a las autoridades de la Cámara alta y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, la jerarquía eclesiástica junto a especialistas en adicciones viene exigiendo la urgente sanción de la norma, en un marco de alarma social creciente por la proliferación de apuestas en plataformas digitales entre adolescentes.