Gassull entró a la Sala de Acuerdos del Senado y comenzó el debate por el juzgado federal de San Juan

El pliego del candidato de Javier Milei para el Juzgado Federal N° 1 avanzó en la Cámara alta, luego de que el Presidente formalizara su postulación en septiembre. El mendocino deberá atravesar el procedimiento parlamentario para ocupar el cargo que quedó vacante en 2022 y que tendrá un papel central en las elecciones de 2027.

El proceso para designar al nuevo titular del Juzgado Federal N° 1 de San Juan ingresó en una nueva etapa. El pliego de Gonzalo Gassull, el mendocino elegido por el presidente Javier Milei para ocupar ese despacho, entró a la Sala de Acuerdos del Senado de la Nación. De esta manera, su postulación avanzó dentro de la Cámara alta y comenzó el recorrido parlamentario que deberá completar para convertirse en juez federal de la provincia.

El avance se produce después de que el Poder Ejecutivo formalizara la candidatura mediante el Mensaje N° 276/26, fechado el 25 de septiembre y firmado digitalmente por Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. En el documento, el Gobierno solicitó al Senado el acuerdo constitucional necesario para posibilitar la designación de Gassull. El ingreso del expediente al Senado había quedado registrado el 28 de septiembre.

La definición tiene una relevancia particular por las características del puesto en juego. El Juzgado Federal N° 1, que quedó vacante tras la jubilación de Miguel Ángel Gálvez en noviembre de 2022, no solo interviene en causas federales, sino que también tiene competencia electoral en San Juan. Por eso, la resolución del nombramiento adquiere especial importancia de cara a las elecciones de 2027, cuando el magistrado tendrá responsabilidades vinculadas con la organización y el control judicial del proceso electoral.

Del Ejecutivo al Senado Gassull llegó a esta instancia después de integrar la terna del Concurso N° 486 del Consejo de la Magistratura de la Nación, junto con los sanjuaninos Ezequiel Recio y Gema Guillén. El organismo había aprobado los tres nombres en diciembre de 2024, pero la definición del candidato quedó en manos del Poder Ejecutivo, que finalmente se inclinó por el funcionario judicial mendocino.

El postulante se desempeña como secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y su nombre había ganado terreno en los meses previos a la decisión presidencial. Como publicó DIARIO DE CUYO, su elección estuvo precedida por información sobre sus vínculos con distintos sectores políticos y judiciales, entre ellos referentes del peronismo sanjuanino, La Libertad Avanza nacional y el camarista Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal mendocina.