Vialidad, salud y obras sanitarias impulsan licitaciones por más de 3.800 millones de pesos en la provincia

Los fondos están orientados a garantizar la operatividad de rutas, refacciones hospitalarias críticas, provisión de insumos médicos y mejoras en la red de agua potable.

El Boletín Oficial de San Juan oficializó una serie de licitaciones públicas de gran envergadura impulsadas por diferentes carteras estatales, que concentran inversiones multimillonarias destinadas a infraestructura vial, equipamiento médico, insumos hospitalarios y obras de saneamiento.

Entre los procesos de contratación destacados sobresale la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), que lanzó la Licitación Pública N° 025/2026 para el alquiler de maquinaria vial por hora destinada a la conservación de rutas provinciales y nacionales, con un presupuesto oficial que asciende a los $1.859.475.000,00.

En paralelo, el sector sanitario concentra un fuerte movimiento de compras y servicios a través del Hospital Público Descentralizado Dr. Marcial V. Quiroga, el cual encabeza licitaciones clave como la adquisición de hilos de sutura y dispositivos médicos por $963.226.799,00, además de un contrato por $522.005.208,00 orientado al mantenimiento integral y modernización de su recurso físico y tecnológico.

A este esquema de fuerte inversión pública se suma Obras Sanitarias Sociedad del Estado (O.S.S.E.), que oficializó la refuncionalización de los floculadores en la Planta Potabilizadora de Marquesado, en el departamento Rivadavia, mediante un presupuesto oficial de $523.293.808,60.