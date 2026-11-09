    • 9 de noviembre de 2026 - 13:19

    Vialidad, salud y obras sanitarias impulsan licitaciones por más de 3.800 millones de pesos en la provincia

    Los fondos están orientados a garantizar la operatividad de rutas, refacciones hospitalarias críticas, provisión de insumos médicos y mejoras en la red de agua potable.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Boletín Oficial de San Juan oficializó una serie de licitaciones públicas de gran envergadura impulsadas por diferentes carteras estatales, que concentran inversiones multimillonarias destinadas a infraestructura vial, equipamiento médico, insumos hospitalarios y obras de saneamiento.

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    Entre los procesos de contratación destacados sobresale la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.), que lanzó la Licitación Pública N° 025/2026 para el alquiler de maquinaria vial por hora destinada a la conservación de rutas provinciales y nacionales, con un presupuesto oficial que asciende a los $1.859.475.000,00.

    En paralelo, el sector sanitario concentra un fuerte movimiento de compras y servicios a través del Hospital Público Descentralizado Dr. Marcial V. Quiroga, el cual encabeza licitaciones clave como la adquisición de hilos de sutura y dispositivos médicos por $963.226.799,00, además de un contrato por $522.005.208,00 orientado al mantenimiento integral y modernización de su recurso físico y tecnológico.

    A este esquema de fuerte inversión pública se suma Obras Sanitarias Sociedad del Estado (O.S.S.E.), que oficializó la refuncionalización de los floculadores en la Planta Potabilizadora de Marquesado, en el departamento Rivadavia, mediante un presupuesto oficial de $523.293.808,60.

    Las convocatorias disponen la descarga de pliegos a través del Portal de Compras Públicas de San Juan y prevén las aperturas de sobres correspondientes durante el transcurso del mes de noviembre, traccionando la actividad económica y la contratación de proveedores locales.

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