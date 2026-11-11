La UTA San Juan reclama una deuda salarial de cuatro meses y no descarta realizar un paro

La tensión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte público de San Juan volvió a encender las alarmas. El sindicato reclama el pago de diferencias salariales correspondientes a cuatro meses y, ante la falta de un acuerdo con la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), convocó a una reunión de urgencia para definir los pasos a seguir.

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El encuentro se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 18 horas, y contará con la participación de todos los cuerpos de delegados y los integrantes de la Junta Ejecutiva de la UTA Seccional San Juan. El objetivo será analizar el estado del conflicto y resolver qué medidas adoptar frente a los incumplimientos salariales denunciados por los trabajadores.

A través de un comunicado, la conducción sindical informó que las negociaciones con el sector empresario no consiguieron destrabar el reclamo por las diferencias correspondientes a mayo, junio, julio y agosto . La falta de respuestas concretas volvió a poner en escena la posibilidad de una nueva protesta que podría afectar el servicio de colectivos en la provincia.

La advertencia llega después de varios episodios de tensión entre el gremio y ATAP. El antecedente más reciente de mayor impacto ocurrió el 7 de octubre, cuando un paro de choferes paralizó el transporte público durante aproximadamente 36 horas.

Aquella medida de fuerza estuvo vinculada con reclamos por incumplimientos de pautas salariales y demoras en el pago de aumentos acordados. Finalmente, las negociaciones en la Subsecretaría de Trabajo permitieron destrabar parcialmente el conflicto.

Como parte de ese entendimiento, el 15 de octubre las partes acordaron el pago de una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativos para los choferes. Sin embargo, quedaron diferencias salariales pendientes que debían resolverse en nuevas instancias de negociación.

La situación volvió a complicarse el 4 de noviembre, cuando la UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente ante la falta de acuerdo por diferencias salariales de julio y agosto y dos cuotas de un adicional no remunerativo.

No hay paro de colectivos

La reunión convocada para este miércoles será clave para conocer cómo continuará el reclamo sindical. Los delegados y la Junta Ejecutiva deberán evaluar las alternativas frente a la falta de acuerdo con los empresarios y definir eventuales medidas de fuerza.

Por el momento, la UTA no confirmó un nuevo paro de colectivos ni anunció una fecha para una posible interrupción del servicio. Sin embargo, la convocatoria de urgencia vuelve a generar incertidumbre entre los usuarios del transporte público sanjuanino, que siguen de cerca la evolución del conflicto.