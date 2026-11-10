Uñac cargó contra la Fiscalía por la causa del Acueducto Gran Tulum: "Rompieron la oralidad y leyeron todo"

La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum tuvo este martes un momento de tensión entre la jueza de Garantías, Mónica Lucero , y los representantes del Ministerio Público Fiscal. La demora en la exposición de los hechos por parte de la Fiscalía llevó a la magistrada a disponer un cuarto intermedio y pasar la continuidad de la audiencia para este miércoles. A la salida de Tribunales, el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac cuestionó el desempeño del equipo fiscal , al que acusó de no haber estudiado la investigación y de incumplir el principio de oralidad.

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Tanto Uñac como el diputado nacional Cristian Andino asistieron este martes a la audiencia, en la que se esperaba avanzar con la formalización de la investigación. Sin embargo, durante la exposición del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, la jueza Lucero le pidió en reiteradas oportunidades que dejara de leer y ordenara los argumentos para poder exponerlos oralmente.

"Evitemos lecturas para no incurrir en problemas de entendimiento", manifestó la magistrada. Pese a las advertencias, Gerarduzzi continuó con la lectura del escrito, por lo que Lucero le solicitó que organizara la investigación y preparara la exposición para la jornada siguiente.

La situación derivó en la decisión de disponer un cuarto intermedio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la audiencia continuará este miércoles 11 de noviembre, a las 14.30, en la Sala 9 del Edificio de Tribunales.

Apenas salió de la audiencia, Uñac apuntó contra el desempeño de los investigadores y responsabilizó a la Fiscalía por lo ocurrido. "Vinieron acá sin haber estudiado, rompieron el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar para decir sin mirar. La jueza se cruzó de brazos y le dijo varias veces que no podía leer. Y él siguió leyendo y la jueza seguía sin poder escribir", disparó.

El exmandatario concentró sus declaraciones en las dificultades que tuvo el Ministerio Público para desarrollar la exposición ante la jueza. No hizo, en cambio, referencias a las presuntas irregularidades que se investigan en torno a la obra ni respondió sobre las sospechas que forman parte de la causa.

Las sospechas sobre la contratación de Krah

Más allá del cruce por la modalidad de exposición, la Fiscalía comenzó a poner el foco en las condiciones técnicas que permitieron la participación de la empresa contratista Krah en la obra del Acueducto Gran Tulum. La firma estaba vinculada al fallecido Gustavo Monti, primo del senador nacional Sergio Uñac.

Durante su presentación, Gerarduzzi sostuvo que habría existido un relajamiento de las exigencias de calidad para favorecer la participación de esa empresa en la provisión de cañerías y otros materiales destinados a la construcción del acueducto.

Ante la jueza Lucero, el ayudante fiscal describió una serie de decisiones administrativas que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, habrían permitido modificar los requisitos que Obras Sanitarias exigía para la provisión de esos materiales. El planteo apunta a determinar si se flexibilizaron condiciones técnicas que debían cumplir los productos utilizados en una obra de infraestructura hídrica de gran envergadura.

La exposición de esos hechos deberá continuar este miércoles, cuando la Fiscalía retome la presentación de los elementos que sustentan la formalización de la investigación. La audiencia será clave para conocer en detalle la hipótesis del Ministerio Público y las conductas que atribuye a los investigados.