La CGT se apoyó en el mensaje del papa León XIV para reclamar una mesa de diálogo con el Gobierno

El mensaje del papa León XIV sobre el mundo del trabajo le dio un nuevo impulso a la CGT para insistir con la apertura de una instancia de negociación con el gobierno de Javier Milei .

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En medio de las presiones de distintos sectores sindicales para convocar a un paro o endurecer las medidas de fuerza , la conducción de la central obrera mantiene su apuesta al diálogo y busca que las palabras del pontífice refuercen sus reclamos sobre empleo, salarios y derechos laborales.

Para la CGT, la defensa de los sindicatos, la justicia social y el trabajo digno que expresó León XIV representa una advertencia sobre las consecuencias sociales de las políticas económicas . Aunque el Papa no cuestionó directamente al Gobierno, sus definiciones coincidieron con las preocupaciones gremiales por la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para llegar a fin de mes y una reforma laboral que, según advierten, podría profundizar la informalidad.

En ese contexto, la central obrera pretende que el mensaje papal contribuya a destrabar una negociación que todavía no consiguió instalar durante la gestión libertaria. La propuesta es conformar una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Estado, para discutir un modelo de desarrollo que contemple la creación de empleo registrado, la recuperación de los salarios y mejores condiciones laborales.

El encuentro que los representantes sindicales mantuvieron con León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA) también dejó un desafío para el movimiento obrero. El pontífice reivindicó el papel de los sindicatos, pero les pidió ampliar su representación hacia los trabajadores precarizados, informales y de la economía popular . La CGT recogió ese planteo y recuperó las tres T impulsadas por el papa Francisco: Tierra, Techo y Trabajo.

La advertencia del pontífice estuvo dirigida tanto a quienes toman decisiones económicas como a las propias organizaciones sindicales. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión”, afirmó.

El documento que la CGT le entregó al Papa

En el documento que le entregó a León XIV, la CGT vinculó sus definiciones sobre el Estado, la negociación colectiva y la distribución de la riqueza con una propuesta de desarrollo económico. La central obrera advirtió que el crecimiento de la actividad no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población.

“Un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor. Puede crecer y aumentar la desigualdad. Puede incorporar tecnología y destruir puestos de trabajo sin generar alternativas”, sostuvo la organización sindical.

El planteo apunta a uno de los principales cuestionamientos de la CGT al rumbo económico de Milei: la posibilidad de que los indicadores macroeconómicos mejoren sin que ese avance llegue a los trabajadores. En ese sentido, la central también puso el foco en el papel del Estado frente a la reforma laboral que impulsa el oficialismo y que los gremios rechazan por considerar que puede profundizar la precarización.

En su mensaje, León XIV sostuvo que “es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social”. Para la conducción cegetista, esa definición respalda su reclamo de que cualquier modificación de la legislación laboral preserve los derechos adquiridos y las garantías de los trabajadores.

La CGT también reivindicó las conquistas alcanzadas a través de décadas de organización sindical, desde el salario digno y las vacaciones hasta la seguridad social y el derecho a negociar las condiciones laborales. Esa postura explica la insistencia del triunvirato en privilegiar el diálogo, pese a las demandas de sectores gremiales que reclaman medidas de fuerza.

Precarización, inteligencia artificial y el futuro del empleo

Las preocupaciones expresadas por el Papa sobre quienes perdieron su trabajo o se desempeñan sin derechos también fueron retomadas por distintos referentes sindicales. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, consideró que León XIV puso límites a una concepción del desarrollo basada exclusivamente en la eficiencia económica.

En la misma línea, el secretario general de CICOP, Pablo Maciel, reclamó respuestas colectivas frente a la desocupación. “Defender el trabajo digno es un derecho y una responsabilidad colectiva”, afirmó. Por su parte, Clara Chevalier, de CONADU, destacó que la doctrina social de la Iglesia establece límites a la propiedad privada cuando están en juego la dignidad humana y el bien común.

El discurso papal también abrió una discusión sobre el impacto de los cambios tecnológicos en el mercado laboral. León XIV advirtió sobre los riesgos de una automatización y una inteligencia artificial orientadas exclusivamente al beneficio económico, sin contemplar las consecuencias para las personas y sus puestos de trabajo.

Baradel retomó esa preocupación para reclamar que los avances tecnológicos estén acompañados por derechos y organización colectiva, en lugar de convertirse en nuevas formas de precarización.

Así, las coincidencias sindicales abarcaron tanto las urgencias económicas actuales como los desafíos que plantea el futuro del empleo. Para la CGT, el principal desafío será transformar el respaldo a las definiciones del pontífice en una instancia concreta de negociación con el Gobierno y el sector empresario.