León XIV le pidió a la Iglesia argentina "no bajar los brazos" y recuperar el "fuego sagrado"

En la Catedral de Córdoba, el Sumo Pontífice exhortó a sacerdotes, laicos y consagrados a renovar su vocación, no dejarse vencer por el cansancio y mantener viva la cercanía con los sectores más vulnerables.

En un caluroso y reflexivo mensaje pronunciado en la Catedral de Córdoba, el papa León XIV llamó a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados de todo el país a renovar con fuerza su compromiso pastoral, acompañar a las comunidades más necesitadas y llevar el Evangelio a cada rincón de la Argentina. Durante su locución, la máxima autoridad de la Iglesia Católica advirtió sobre el peligro de que las dificultades cotidianas y el desgaste apaguen la vocación de servicio.

“¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”, enfatizó el Santo Padre ante una nave central colmada de fieles y referentes eclesiásticos de distintas provincias.

Un llamado al vínculo interior y a "hacer lío" En la primera parte de su intervención, León XIV propuso recuperar el sentido primigenio de la vocación religiosa y lanzó una advertencia directa sobre la rutina del trabajo pastoral: previno sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”. En ese marco, instó a fortalecer la vida de oración, revisar con humildad las conductas individuales y reconocer las propias equivocaciones.

Profundizando su reflexión, el Pontífice interpeló a los presentes sobre su disposición real para aceptar tareas inesperadas, despojarse de ataduras y soltar los condicionamientos que limitan las decisiones pastorales.