Sismo en Córdoba, en la víspera de la visita del Papa León XIV

Un sismo con epicentro en la provincia de Córdoba fue registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico ocurrió el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 06:36:13 hora local (09:36:13 GMT), en la víspera de la esperada visita del Papa.
El epicentro se localizó a 24 kilómetros al noroeste de La Falda, a 63 kilómetros al suroeste de Deán Funes y a 67 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, en las coordenadas de latitud -30.928 y longitud -64.634.
El evento sísmico alcanzó una magnitud de 2.6 y se registró a una profundidad de 14 kilómetros.
De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, la intensidad calculada fue de II a III, lo que significa que fue sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios en localidades como Capilla del Monte.