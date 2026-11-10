Sismo en Córdoba, en la víspera de la visita del Papa León XIV

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Un sismo con epicentro en la provincia de Córdoba fue registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico ocurrió el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 06:36:13 hora local (09:36:13 GMT), en la víspera de la esperada visita del Papa.

El epicentro se localizó a 24 kilómetros al noroeste de La Falda, a 63 kilómetros al suroeste de Deán Funes y a 67 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, en las coordenadas de latitud -30.928 y longitud -64.634.

El evento sísmico alcanzó una magnitud de 2.6 y se registró a una profundidad de 14 kilómetros.