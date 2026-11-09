"Es histórico": una sanjuanina de 75 años espera con su reposera al Papa León XIV en la Catedral de Córdoba

Betty viajó desde Rivadavia, San Juan, para visitar a su prima y, aun recién operada, quiso estar frente al último lugar que visitará el Pontífice en la ciudad.

Con su silla y su reposera, una sanjuanina de 75 años se instaló desde las 15:30 frente a la Catedral de Córdoba, el último sitio que recorrerá el Papa León XIV durante su paso por la ciudad.

Se trata de Betty, oriunda de Barreal, Calingasta, y hoy vecina de Rivadavia, en San Juan. Llegó el viernes pasado a la casa de su prima, Nilda Flores, de 64 años, también nacida en Barreal. Las vueltas de la vida las separaron: una migró a Córdoba y la otra se quedó en la provincia cuyana. Ahora volvieron a encontrarse y se quedarán más de una semana.

Betty aprovechó el viaje para visitar a su prima y a otros familiares. Pero, según contó, también la movió la fe: pese a haber sido operada hace poco, se acercó hasta las puertas de la catedral para no perderse la visita.

En ese templo, el Papa mantendrá un encuentro íntimo con el clero, junto a diáconos, seminaristas y arzobispos. Además, por la multitudinaria presencia de turistas en la ciudad, saludará desde este emblemático lugar de Córdoba.