    • 9 de noviembre de 2026 - 18:41

    "Es la primera vez que voy a ver a un Papa": la emoción de una monja sanjuanina que vive en San Rafael

    María del Corazón Agonizante, oriunda de Rawson, integra el Convento Santa Catalina de Siena de San Rafael, Mendoza. Llegó a Córdoba el domingo para esperar al Papa y asegura que su visita traerá "esperanza" al país.

    Foto: Daniel Arias

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    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    La hermana María del Corazón Agonizante, nombre que adoptó como religiosa, es oriunda del departamento Rawson, en San Juan. Desde hace 11 años, desde que ingresó, forma parte del Convento Santa Catalina de Siena, en San Rafael, Mendoza, donde realiza su misión en un hogar de ancianos, cuidando a los adultos mayores.

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    La monja llegó a Córdoba el domingo y, junto a su comunidad, espera la llegada del Papa. Para ella, la visita tiene un valor muy personal: "Es una gran alegría porque es la primera vez que voy a ver a un Papa. Nunca antes tuve la oportunidad de verlo así de cerca".

    Desde la vida en el convento, explicó, siguen de cerca los mensajes del Pontífice. "Siempre nos une, como Iglesia", sostuvo.

    Esperanza para el país

    La religiosa cree que la visita dejará muchos frutos, no solo en lo espiritual. "Trae gran esperanza y gran alegría para nuestro país", afirmó, y también mencionó el impacto en la relación entre la Iglesia y el Estado.

    Aunque hace más de una década que vive en Mendoza, mantiene el vínculo con su provincia natal. Visita a su familia en San Juan al menos una vez al año y, aseguró, tiene siempre presentes a todos los sanjuaninos en sus oraciones.

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